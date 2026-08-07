Генпрокуратура РФ намерена усилить прокурорский надзор за госзакупками

Генеральная прокуратура РФ разработала проект приказа «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов и осуществлении иных полномочий прокурора при реализации национальных проектов». Документ проходит антикоррупционную экспертизу до 12 августа.

Согласно документу, прокуроры обязаны давать оценку причинам несоблюдения сроков начала выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг) для публичных нужд. Если задержка связана с недобросовестностью подрядчика или поставщика, прокурор должен:

понуждать заказчика к своевременному расторжению контракта;

добиваться оперативного инициирования повторных закупочных процедур;

требовать направления сведений о недобросовестном поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Отдельное внимание уделяется обоснованности решений территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отказе во внесении хозяйствующих субъектов в РНП. Прокуроры будут проверять законность таких решений и при наличии оснований оспаривать их.

В особом порядке будут сопровождаться контракты стоимостью 300 млн руб. и более. В рамках межведомственных рабочих групп обеспечивается предоставление информации о расходных операциях по каждому такому контракту.

Во взаимодействии с рядом других ведомств прокуроры должны устанавливать возможные схемы хищений денежных средств, предназначенных для реализации национальных проектов, а также выявлять среди исполнителей госконтрактов и их контрагентов фирмы-однодневки, фирмы-посредники и аффилированных с заказчиками юридических и физических лиц. Кроме того, будут проанализированы случаи участия в реализации нацпроектов организаций, в отношении которых введена процедура банкротства либо имеются признаки предбанкротного состояния.