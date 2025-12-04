«Герофарм» получил новое разрешение на использование семаглутида без согласия правообладателя

Правительство РФ выдало компании «Герофарм» разрешение на использование изобретений, охраняемых патентами датской компании Novo Nordisk, для производства препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. Об этом сообщает Interfax. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года, он еще не опубликован.

В декабре 2023 года правительство выдало на один год принудительные лицензии «Герофарму» и «Промомеду» на использование изобретений датской компании Novo Nordisk, касающихся семаглутида. «Промомед» в конце 2024 года получил от правительства новое разрешение. «Герофарм» пошел другим путем и получил лицензию через суд. На каких именно условиях, неизвестно, так как компания ходатайствовала о закрытии судебного процесса.

В документах суда нет указания, на какой препарат выдана принудительная лицензия. Принудительную лицензию в России можно получить либо по распоряжению правительства, либо по решению суда. Правительство не выдавало «Герофарму» лицензию на 2025 год, следовательно, компания получила ее через суд. Других судов у «Герофарма» с Novo Nordisk нет.

«Изварино Фарма», «Промомед Рус», а также российские юрлица словенской KRKA и индийской Jodas Expoim подали иски к датской Novo Nordisk, в которых просят предоставить принудительную простую (неисключительную) лицензию патентообладателя и обязать осуществить государственную регистрацию предоставления права использования изобретений. Решений по этим искам пока нет.

Постановление Правительства РФ № 947 «Об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя» вступило в силу в 2022 году. В январе 2021 года правительство впервые выдало принудительную лицензию на производство препарата, согласно ст.1360 ГК РФ. Ее получила компания «Фармасинтез» на выпуск ремдесивира во время пандемии COVID-19. Затем лицензию на этот же препарат получила компания «Р-Фарм».