ГИЛС и НП будет сотрудничать с регуляторами Алжира и Китая

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) и Центр по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств Национального управления медицинской продукции Китайской Народной Республики (CFDI) подписали Соглашение о сотрудничестве в Пекине. Целью соглашения является долгосрочное взаимодействие в рамках фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил GMP.

Меморандум о сотрудничестве подписан и с Национальным агентством фармацевтической продукции Алжира (ANPP).

Стороны намерены проводить совместные учебные мероприятия, оказывать консультационную поддержку и обмен профессиональной информацией.

«Активное сотрудничество наших экспертов – это прочная основа для установления доверия между регуляторными органами», – отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.