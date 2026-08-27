Глава ФМБА рассказала о полном импортозамещении препаратов на основе крови

Россия становится самодостаточной в производстве препаратов на основе крови, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, еще в 2021 году только 10% таких препаратов были отечественными, и с этого времени было создано шесть крупных плазмоцентров вокруг тех производств, которые занимаются лекарствами, полученными из крови. Таким образом, в 26 раз удалось нарастить заготовку производственной плазмы — с 30 тонн до 780 тонн по результатам 2025 года. «Это позволяет сейчас полностью обеспечить создание базовых препаратов, альбуминов и иммуноглобулинов человека», — поделилась Вероника Скворцова.

Она также рассказала о создании и разработке стандартов по всем основным иммуноглобулинам человека: против клещевого энцефалита, гепатита B, антистафилококкового, противостолбнячного и против антирезуса. «Это препараты, которые мы фактически всегда закупали, и в основном из западноевропейских стран», — заявила глава ФМБА.

По результатам 2025 года, все, кроме антирезус-иммуноглобулина, обеспечено на 100%. Антирезус был обеспечен на 30%, но в этом 2026 году, по словам Вероники Скворцовой, и эта проблема была решена.

«И последние два препарата, отсутствующие у нас, сейчас уже фактически на стадии завершения разработки. Таким образом, мы полностью становимся самодостаточными не только в крови и компонентах крови, но и, соответственно, в препаратах», — подытожила глава ФМБА.

В апреле СМИ сообщали, что антирезусный иммуноглобулин для беременных пропал из аптек в 75 регионах страны. Сбои в поставках иммуноглобулина человека антирезус Rho (D) наблюдались в России и в прошлом году.