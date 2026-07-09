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Госдума РФ приняла закон о развитии искусственного интеллекта в России

09.07.2026
15:21
ДинаКоблова
Госдума РФ приняла закон об ИИ: суверенные и национальные модели, господдержка и продвижение российских технологий. До конца года правительство РФ подготовит подзаконные акты.
Фото: изображение создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 1271570-8 «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Документ содержит 13 статей.

Законопроект регулирует большие фундаментальные модели — программы с не менее чем 1 млрд параметров. Среди целей проекта — господдержка исследований и инноваций в сфере ИИ, обеспечение безопасности личности, общества и государства и развитие международного сотрудничества, в том числе продвижение российских технологий ИИ за рубежом.

В числе принципов правового регулирования в документе указаны обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, риск-ориентированный подход, а также учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Документ закрепляет две категории ИИ-моделей:

  • суверенная (должна быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и работать только на отечественной инфраструктуре);
  • национальная (в существенной степени разработана российским юрлицом, но ее компоненты могут включать зарубежные компоненты и решения с открытым исходным кодом).

Документ допускает «обращение к информации, содержащейся в объектах авторского или смежного права», в том числе для «обучения суверенной и (или) национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта», если разработчик такой нейросети правомерно получил «экземпляр произведения» либо если это произведение «было доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами».

По итогам его рассмотрения председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый закон носит рамочный характер. Теперь правительство РФ займется подготовкой необходимых для его реализации подзаконных актов. «До конца года мы обязательно должны будем вернуться к рассмотрению основных положений», — отметил Вячеслав Володин.

Михаил Мурашко на ПМЭФ-2026 заявил о планах внедрения ИИ в систему маркировки для аналитики данных, которая позволит ужесточить требования к отечественным производителям. 

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