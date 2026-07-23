Госдума РФ приняла законопроект об упрощении системы закупок по 44-ФЗ

Законопроект 1286425-8 об упрощении закупочных процедур для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках закона № 44-ФЗ принят во втором и третьем чтениях единогласно, пишет «Медицинский вестник». Законопроект допускает возможность закупки лекарственных препаратов для конкретных пациентов по торговому наименованию по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям). Такие назначения должны быть закреплены в решении врачебной комиссии.

Среди других ключевых изменений:

повышение предела начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) с предприятиями малого бизнеса с 20 млн до 30 млн руб.;

сокращенные сроки согласования с уполномоченными органами по отдельным видам закупок; возможность изменения существенных условий контракта в ряде случаев;

право закупки у единственного поставщика для сельских населенных пунктов;

возможность заменять товар на товар с аналогичными характеристиками;

изменять страну происхождения товара при условии соблюдения защитных мер для российской продукции.

Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года за исключением отдельных положений. Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал законопроект об упрощении порядка госзакупок долгожданным событием для отрасли, который сильно упростит работу медорганизаций.