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Госдума РФ утвердила механизм экстренной блокировки опасных товаров через ГИС МТ

22.07.2026
14:09
Отделновостей
Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о блокировке опасных товаров через ГИС МТ. Механизм вступит в силу 1 марта 2027 года, отдельные положения по лекарственным средствам — с 1 декабря 2026 года.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закононпроект № 1209354-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволяет контрольно‑надзорным органам оперативно приостанавливать продажу продукции, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе товаров с обязательной маркировкой, через ГИС МТ («Честный знак»). 

Поправки вносятся в закон о защите прав потребителей, закон о санитарно‑эпидемиологическом благополучии, закон о техническом регулировании, закон о торговой деятельности и закон о государственном контроле. На их основе вводится единый порядок выдачи предписаний о приостановке (запрете) реализации продукции и исполнения таких предписаний через государственную систему маркировки и мониторинга.

При необходимости срочно ограничить продажу опасной продукции орган государственного контроля (надзора) сможет выдать предписание о приостановке или запрете реализации, которое будет исполняться с использованием ГИС МТ для товаров с обязательной маркировкой. В пояснительной записке подчеркивается, что это позволит сократить время от выявления угрозы до фактического прекращения продаж с нескольких месяцев до нескольких часов.

Запрет может распространяться как на отдельную партию продукции, конкретное наименование, так и на всю продукцию конкретного производителя. 

Основанием для предписаний о приостановке реализации может быть:

  • регистрация случаев инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с потреблением продукции;
  • информация от международных организаций, государств — членов ЕАЭС или других стран о применяемых санитарных мерах;
  • результаты санитарно‑эпидемиологических расследований, профессиональных заболеваний, аварий, несчастных случаев;
  • данные правоохранительных органов, полученные в рамках уголовных дел.

В целях обеспечения информированности потребителей и участников рынка предусмотрено обязательное размещение информации о решении на официальном сайте соответствующего федерального органа и — для маркируемых товаров — в ГИС МТ. Если предписание не адресовано конкретному продавцу, оно становится обязательным для исполнения всеми продавцами, реализующими указанную продукцию.

Предписания, вынесенные по результатам контрольных мероприятий, обжалуются по правилам главы 9 закона № 248‑ФЗ. В остальных случаях они обжалуются досудебно вышестоящему должностному лицу и далее в суд. 

В случае признания действий органа надзора неправомерными вред, причиненный производителю, импортеру или продавцу, подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Одновременно вводится трехдневный срок для принятия решения о возобновлении реализации продукции после отпадения оснований для запрета, что должно предотвращать затягивание блокировки оборота добросовестной продукции.

Согласно принятому тексту, закон в целом вступает в силу с 1 марта 2027 года. Для изменений в закон «Об обращении лекарственных средств», касающихся реестра документов о стадиях производства лекарственных средств в ЕАЭС, установлен более ранний срок — с 1 декабря 2026 года.

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