Государства ЕАЭС договорились об условиях электронной торговли

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Рамочный документ определяет правила и принципы взаимной электронной торговли между государствами.

Действие соглашения распространяется на взаимную торговлю товарами (включая цифровые товары) между участниками из стран ЕАЭС и не распространяется на трансграничное перемещение товаров, биржевую торговлю и продажу ценных бумаг и валют.

Операторы площадок обязаны предоставлять продавцам и товарам из всех стран союза равные условия доступа. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) устанавливает единые требования к:

публичной оферте (договору розничной купли-продажи);

сведениям о товаре, продавце и площадке;

досудебному урегулированию споров;

возврату товаров и денег;

информированию потребителей о ходе исполнения договора.

Также формируется реестр товаров, запрещенных или ограниченных к продаже через интернет на территории стран ЕАЭС. Внимание уделяется и защите прав потребителей: потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до его передачи или в течение 14 календарных дней после получения. При отказе от товара продавец обязан вернуть уплаченные деньги в сроки, которые определит ЕЭК.

«Такой международный договор необходим для создания предсказуемой среды, направленной на развитие электронной торговли и поддержание свободы движения товаров на всем пространстве союза, а также для предотвращения возникновения возможных барьеров», — сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.