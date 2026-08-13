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Государства ЕАЭС договорились об условиях электронной торговли

13.08.2026
17:45
ДинаКоблова
Страны ЕАЭС подписали Соглашение об электронной торговле. Операторы площадок обязаны предоставлять равный доступ продавцам из всех стран, будет создан реестр запрещенной продукции.
Фото: eec.eaeunion.org

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Рамочный документ определяет правила и принципы взаимной электронной торговли между государствами.

Действие соглашения распространяется на взаимную торговлю товарами (включая цифровые товары) между участниками из стран ЕАЭС и не распространяется на трансграничное перемещение товаров, биржевую торговлю и продажу ценных бумаг и валют.

Операторы площадок обязаны предоставлять продавцам и товарам из всех стран союза равные условия доступа. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) устанавливает единые требования к:

  • публичной оферте (договору розничной купли-продажи);
  • сведениям о товаре, продавце и площадке;
  • досудебному урегулированию споров;
  • возврату товаров и денег;
  • информированию потребителей о ходе исполнения договора.

Также формируется реестр товаров, запрещенных или ограниченных к продаже через интернет на территории стран ЕАЭС. Внимание уделяется и защите прав потребителей: потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до его передачи или в течение 14 календарных дней после получения. При отказе от товара продавец обязан вернуть уплаченные деньги в сроки, которые определит ЕЭК.

«Такой международный договор необходим для создания предсказуемой среды, направленной на развитие электронной торговли и поддержание свободы движения товаров на всем пространстве союза, а также для предотвращения возникновения возможных барьеров», — сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

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