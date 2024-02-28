Препарат Boehringer может стать конкурентом современным средствам против ожирения

Датская и немецкая фармкомпании Zealand Pharma и Boehringer Ingelheim опубликовали результаты фазы II клинических испытаний препарата survodutide. Лекарственное средство показало эффективность против метаболической дисфункции, ассоциированной со стеатогепатитом (MASH), говорится в пресс-релизе Boehringer Ingelheim.

Среди 295 участников исследования у 83% пациентов, принимавших survodutide, было отмечено статистически значимое улучшение симптомов MASH без ухудшения фиброза печени через 48 недель по сравнению с группой плацебо. Препарат также смог достичь вторичные целевые показатели, подавив рубцевание печени.

Zealand Pharma и Boehringer Ingelheim также оценивают действенность survodutide против ожирения и сахарного диабета 2 типа в ходе пяти исследований SYNCHRONIZE, находящихся на фазе III. Лекарство имеет серьезный потенциал стать конкурентом семаглутид от компании Novo Nordisk и tirzepatide от Eli Lilly. В мае 2021 года американского регулятор FDA предоставил survodutide право на ускоренное рассмотрение. В ноябре 2023 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) присвоило лекарственному средству приоритетный статус, что дает производителям право на получение решения регуляторного органа в более короткие сроки.

Survodutide - двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), как и аналоги от Novo Nordisk и Eli Lilly. Однако его отличает способность также воздействовать на рецептор глюкагона. Этот гормон способствует повышению уровня глюкозы в крови путем стимуляции разложения гликогена в печени и высвобождения глюкозы в кровоток. Подавление глюкагона может стабилизировать уровень глюкозы в крови и подавить чувство голода.

MASH является воспалением печени, вызванным нарушением метаболизма жиров. Это приводит к накоплению жира во внутреннем органе, его последующему воспалению, что впоследствии станет причиной фиброза и цирроза печени.