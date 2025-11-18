Картель при поставке медицинских товаров раскрыли в Свердловской области

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило картельные сговоры на рынке поставок медицинских товаров, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Установлено, что ООО «Группа Медиалайн», ООО «Промед» и ООО «Кардея» заключили соглашения, направленные на поддержание цены на торгах по поставке тест-полосок для измерения уровня глюкозы и датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы.

Участники картеля, по данным УФАС, сознательно отказались от конкурентной борьбы, используя единую стратегию и схему «третий лишний» для ограничения закупок товаров иностранного происхождения. Для подачи ценовых предложений по закупочным процедурам компании использовали один IP-адрес. Проверка обнаружила совпадение учетных записей, времени создания и изменения файлов, а также объема, содержания, стилистического оформления и названий документов.

Общий доход участников картеля составил 326,9 млн руб. Компании не согласились с позицией управления и оспорили это решение в ФАС России. Служба поддержала решение территориального органа.

Компании получили следующие штрафы:

«Группа Медиалайн» — 53,5 млн руб.;

«Промед» — 12,3 млн руб.;

«Кардея» — на 3 млн руб.

Все штрафы были частично уплачены в льготный период.

Материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции).