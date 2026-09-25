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Китай намерен стать мировым лидером в фармотрасли к 2030 году

25.09.2026
15:27
ВладимирЗаболотских
Зарубежные компании активно скупают права на китайские препараты, а Пекин в ответ поставил цель к 2030 году стать мировым лидером фармотрасли. Власти КНР опубликовали пятилетний план, согласно которому к концу десятилетия каждое четвертое инновационное лекарство в мире будет разработано в их стране.
Фото: 123rf.com

Китай поставил перед собой цель стать мировым лидером фармацевтической отрасли к 2030 году — как по количеству принципиально новых лекарств, разрабатываемых в стране, так и по объему выручки ведущих производителей. Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством промышленности и информатизации КНР совместно с еще девятью ведомствами.

Пятилетний план предусматривает выполнение десяти показателей:

  • Повысить совокупную выручку фармкомпаний с годовым оборотом от 20 млн юаней (~3 млн долл.) до не менее 3,5 трлн юаней (~522 млрд долл.).
  • Если их акции котируются на фондовом рынке, то они обязаны инвестировать в исследования препаратов не менее 10% своих доходов.
  • Увеличить число фармкомпаний с выручкой более 10 млрд юаней (~1,5 млрд долл.) до 50, а количество биофармацевтических кластеров с объемом выпуска продукции на сумму свыше 100 млрд юаней (~14,9 млрд долл.) — до 20.
  • 25% лекарств с инновационным механизмом действия (first-in-class), которые выходят на мировой рынок, должны иметь китайское происхождение.
  • Занять первое место в мире по числу инновационных лекарств, выведенных в обращение, и лекарственных молекул, дошедших до стадии клинических испытаний (не обязательно инновационных).
  • Ежегодный рост сектора инновационных медикаментов — не менее чем на 20%.
  • За пять лет зарегистрировать не менее 200 высокотехнологичных медицинских изделий.
  • Не менее чем у пяти препаратов, разработанных в КНР, ежегодный объем продаж должен превышать 1 млрд долл.
В первой половине 2026 года Национальное управление по регулированию медицинской продукции КНР (NMPA) одобрило 38 инновационных препаратов, из которых более 80% созданы китайскими компаниями, пишет Xinhua. По итогам 2025 года в портфеле китайских компаний числилось 4751 экспериментальное лекарство — рекордная цифра на глобальном уровне и треть от общего числа фармразработок в мире.

Биомедицина включена в шесть ключевых секторов китайской экономики наряду с производством интегральных микросхем, авиационной и аэрокосмической промышленностью, экономикой малых высот (имеются в виду коммерческие беспилотники и городской воздушный транспорт), накопителями энергии нового поколения и интеллектуальной робототехникой. Новая стратегия предполагает наращивание совокупного объема выпуска продукции этой шестерки с почти 6 трлн юаней (~894 млрд долл.) в 2025 году до более чем 10 трлн юаней (~1,49 трлн долл.) к 2030 году.

Среди приоритетных направлений — конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC), технология уничтожения болезнетворных белков с помощью протеосом (PROTAC), CAR-T-клеточные терапии, мРНК-вакцины, генные терапии и системы «мозг — компьютер». Также указано применение искусственного интеллекта на всех этапах — от поиска действующих веществ до контроля качества и управления цепочками поставок, строительство региональных фармкластеров в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, в дельте реки Янцзы, в районе Большого залива и на территории Чэнду — Чунцин.

Помимо этого, обозначены такие треки, как развитие международного сотрудничества в соответствие с инициативой «Один пояс, один путь», поддержка международных многоцентровых клинических испытаний и расширение зарубежного присутствия китайских производителей.

Вместе с этим агентство Reuters сообщило, что министерство финансов США намерено смягчить ограничения для американских фармкорпораций на приобретение китайских активов — при условии, что они не связаны с патогенами или биотехнологиями, которые могут быть использованы как оружие. Подготовка соответствующих правок в законодательство находится на завершающей стадии.

Cуммарная стоимость соглашений по продаже прав на китайские препараты превысила 120 млрд долл. в этом году — на 36% больше, чем в прошлом. По такой схеме западный покупатель платит китайскому разработчику аванс и берет на себя испытания, регистрацию и продажу препарата за пределами КНР. Крупнейшие сделки по покупке лицензий на китайские экспериментальные препараты с 2022 по 2026 годы:

Дата сделки

Покупатель

Китайский разработчик

Область применения

Cумма сделки 

30 января 2026

AstraZeneca

CSPC Pharmaceutical

Эндокринология, метаболические заболевания

до 18,5 млрд долл. (1,2 млрд долл. аванс)

12 мая 2026

Bristol-Myers Squibb

Hengrui Pharmaceuticals

Иммунология, гематология, онкология

до 15,2 млрд долл. (600 млн долл. аванс) 

21 октября 2025

Takeda Pharmaceutical

Innovent Biologics

Онкология

до 11,4 млрд долл. (1,2 млрд долл. аванс)

28 мая 2026

Pfizer

Innovent Biologics

Онкология

до 10,5 млрд долл. (650 млн долл. аванс)

8 февраля 2026

Eli Lilly

Innovent Biologics

Иммунология, онкология

до 8,5 млрд долл. (350 млн долл. аванс) 

27 июля 2025

GSK

Hengrui Pharmaceuticals

Иммунология, онкология, заболевания дыхательных путей

до 12,0 млрд долл. (500 млн долл. аванс) 

19 мая 2025

Pfizer

3SBio

Онкология

до 6,05 млрд долл. (1,35 млрд долл. аванс)

12 января 2026

AbbVie

RemeGen

Онкология

до 5,6 млрд долл. (650 млн долл. аванс) 

6 декабря 2022

Summit Therapeutics

Akeso

Онкология

до 5,0 млрд долл. (500 млн долл. аванс) 

7 января 2024

Novartis

Argo Biopharmaceutical

Кардиология

до 4,16 млрд долл. (185 млн долл. аванс)

14 ноября 2024

MSD

LaNova Medicines

Онкология

до 3,3 млрд долл. (588 млн долл. аванс)

24 марта 2025

Novo Nordisk

The United Laboratories

Эндокринология, метаболические заболевания

до 2,0 млрд долл. (200 млн долл. аванс) 

25 марта 2025

MSD

Hengrui Pharmaceuticals

Кардиология

до 1,97 млрд долл. (200 млн долл. аванс) 

8 июля 2026

AstraZeneca

Sino Biopharmaceutical

Заболевания дыхательных путей

до 1,92 млрд долл. (200 млн долл. аванс)

29 октября 2024

GSK

Chimagen Biosciences

Онкология

до 1,75 млрд долл. (300 млн долл. аванс)

14 июля 2026

AstraZeneca

Dizal Pharmaceutical

Онкология

до 1,5 млрд долл. (600 млн долл. аванс)

16 октября 2023

Novo Nordisk

KBP Biosciences

Кардиология, нефрология

до 1,3 млрд долл. (полный выкуп)

9 августа 2024

MSD

Curon Biopharmaceutical

Онкология

до 1,3 млрд долл. (700 млн долл. аванс)

23 января 2023

Takeda Pharmaceutical

Hutchmed

Онкология

до 1,13 млрд долл. (400 млн долл. аванс)

24 октября 2023

Bristol-Myers Squibb

LianBio

Кардиология

до 350 млн долл. 

Источник: Fierce Biotech и пресс-релизы фармкомпаний

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