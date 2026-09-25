Китай намерен стать мировым лидером в фармотрасли к 2030 году
Китай поставил перед собой цель стать мировым лидером фармацевтической отрасли к 2030 году — как по количеству принципиально новых лекарств, разрабатываемых в стране, так и по объему выручки ведущих производителей. Об этом говорится в документе, подготовленном Министерством промышленности и информатизации КНР совместно с еще девятью ведомствами.
Пятилетний план предусматривает выполнение десяти показателей:
- Повысить совокупную выручку фармкомпаний с годовым оборотом от 20 млн юаней (~3 млн долл.) до не менее 3,5 трлн юаней (~522 млрд долл.).
- Если их акции котируются на фондовом рынке, то они обязаны инвестировать в исследования препаратов не менее 10% своих доходов.
- Увеличить число фармкомпаний с выручкой более 10 млрд юаней (~1,5 млрд долл.) до 50, а количество биофармацевтических кластеров с объемом выпуска продукции на сумму свыше 100 млрд юаней (~14,9 млрд долл.) — до 20.
- 25% лекарств с инновационным механизмом действия (first-in-class), которые выходят на мировой рынок, должны иметь китайское происхождение.
- Занять первое место в мире по числу инновационных лекарств, выведенных в обращение, и лекарственных молекул, дошедших до стадии клинических испытаний (не обязательно инновационных).
- Ежегодный рост сектора инновационных медикаментов — не менее чем на 20%.
- За пять лет зарегистрировать не менее 200 высокотехнологичных медицинских изделий.
- Не менее чем у пяти препаратов, разработанных в КНР, ежегодный объем продаж должен превышать 1 млрд долл.
|В первой половине 2026 года Национальное управление по регулированию медицинской продукции КНР (NMPA) одобрило 38 инновационных препаратов, из которых более 80% созданы китайскими компаниями, пишет Xinhua. По итогам 2025 года в портфеле китайских компаний числилось 4751 экспериментальное лекарство — рекордная цифра на глобальном уровне и треть от общего числа фармразработок в мире.
Биомедицина включена в шесть ключевых секторов китайской экономики наряду с производством интегральных микросхем, авиационной и аэрокосмической промышленностью, экономикой малых высот (имеются в виду коммерческие беспилотники и городской воздушный транспорт), накопителями энергии нового поколения и интеллектуальной робототехникой. Новая стратегия предполагает наращивание совокупного объема выпуска продукции этой шестерки с почти 6 трлн юаней (~894 млрд долл.) в 2025 году до более чем 10 трлн юаней (~1,49 трлн долл.) к 2030 году.
Среди приоритетных направлений — конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC), технология уничтожения болезнетворных белков с помощью протеосом (PROTAC), CAR-T-клеточные терапии, мРНК-вакцины, генные терапии и системы «мозг — компьютер». Также указано применение искусственного интеллекта на всех этапах — от поиска действующих веществ до контроля качества и управления цепочками поставок, строительство региональных фармкластеров в районе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, в дельте реки Янцзы, в районе Большого залива и на территории Чэнду — Чунцин.
Помимо этого, обозначены такие треки, как развитие международного сотрудничества в соответствие с инициативой «Один пояс, один путь», поддержка международных многоцентровых клинических испытаний и расширение зарубежного присутствия китайских производителей.
Вместе с этим агентство Reuters сообщило, что министерство финансов США намерено смягчить ограничения для американских фармкорпораций на приобретение китайских активов — при условии, что они не связаны с патогенами или биотехнологиями, которые могут быть использованы как оружие. Подготовка соответствующих правок в законодательство находится на завершающей стадии.
Cуммарная стоимость соглашений по продаже прав на китайские препараты превысила 120 млрд долл. в этом году — на 36% больше, чем в прошлом. По такой схеме западный покупатель платит китайскому разработчику аванс и берет на себя испытания, регистрацию и продажу препарата за пределами КНР. Крупнейшие сделки по покупке лицензий на китайские экспериментальные препараты с 2022 по 2026 годы:
|
Дата сделки
|
Покупатель
|
Китайский разработчик
|
Область применения
|
Cумма сделки
|
30 января 2026
|
AstraZeneca
|
CSPC Pharmaceutical
|
Эндокринология, метаболические заболевания
|
до 18,5 млрд долл. (1,2 млрд долл. аванс)
|
12 мая 2026
|
Bristol-Myers Squibb
|
Hengrui Pharmaceuticals
|
Иммунология, гематология, онкология
|
до 15,2 млрд долл. (600 млн долл. аванс)
|
21 октября 2025
|
Takeda Pharmaceutical
|
Innovent Biologics
|
Онкология
|
до 11,4 млрд долл. (1,2 млрд долл. аванс)
|
28 мая 2026
|
Pfizer
|
Innovent Biologics
|
Онкология
|
до 10,5 млрд долл. (650 млн долл. аванс)
|
8 февраля 2026
|
Eli Lilly
|
Innovent Biologics
|
Иммунология, онкология
|
до 8,5 млрд долл. (350 млн долл. аванс)
|
27 июля 2025
|
GSK
|
Hengrui Pharmaceuticals
|
Иммунология, онкология, заболевания дыхательных путей
|
до 12,0 млрд долл. (500 млн долл. аванс)
|
19 мая 2025
|
Pfizer
|
3SBio
|
Онкология
|
до 6,05 млрд долл. (1,35 млрд долл. аванс)
|
12 января 2026
|
AbbVie
|
RemeGen
|
Онкология
|
до 5,6 млрд долл. (650 млн долл. аванс)
|
6 декабря 2022
|
Summit Therapeutics
|
Akeso
|
Онкология
|
до 5,0 млрд долл. (500 млн долл. аванс)
|
7 января 2024
|
Novartis
|
Argo Biopharmaceutical
|
Кардиология
|
до 4,16 млрд долл. (185 млн долл. аванс)
|
14 ноября 2024
|
MSD
|
LaNova Medicines
|
Онкология
|
до 3,3 млрд долл. (588 млн долл. аванс)
|
24 марта 2025
|
Novo Nordisk
|
The United Laboratories
|
Эндокринология, метаболические заболевания
|
до 2,0 млрд долл. (200 млн долл. аванс)
|
25 марта 2025
|
MSD
|
Hengrui Pharmaceuticals
|
Кардиология
|
до 1,97 млрд долл. (200 млн долл. аванс)
|
8 июля 2026
|
AstraZeneca
|
Sino Biopharmaceutical
|
Заболевания дыхательных путей
|
до 1,92 млрд долл. (200 млн долл. аванс)
|
29 октября 2024
|
GSK
|
Chimagen Biosciences
|
Онкология
|
до 1,75 млрд долл. (300 млн долл. аванс)
|
14 июля 2026
|
AstraZeneca
|
Dizal Pharmaceutical
|
Онкология
|
до 1,5 млрд долл. (600 млн долл. аванс)
|
16 октября 2023
|
Novo Nordisk
|
KBP Biosciences
|
Кардиология, нефрология
|
до 1,3 млрд долл. (полный выкуп)
|
9 августа 2024
|
MSD
|
Curon Biopharmaceutical
|
Онкология
|
до 1,3 млрд долл. (700 млн долл. аванс)
|
23 января 2023
|
Takeda Pharmaceutical
|
Hutchmed
|
Онкология
|
до 1,13 млрд долл. (400 млн долл. аванс)
|
24 октября 2023
|
Bristol-Myers Squibb
|
LianBio
|
Кардиология
|
до 350 млн долл.
Источник: Fierce Biotech и пресс-релизы фармкомпаний
Нет комментариев
Комментариев: 0