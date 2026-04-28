Комиссия Минздрава РФ рекомендовала включить в Перечень ЖНВЛП новые препараты

Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 28 апреля 2026 года провела очередное заседание. К этой дате в министерство поступило девять заявок, однако компания Roche решила перенести рассмотрение препарата мосунетузумаб. В итоге комиссия проголосовала по восьми препаратам, из них одобрено два.

Первый одобренный препарат — сонидегиб для лечения одной из распространенных форм рака кожи – базальноклеточной карциномы, его выпускает Sun Pharmaceutical. В России есть препарат, зарегистрированный по этому же показанию – висмодегиб, до сентября 2028 года он защищен патентом, который принадлежит Roche. Но уже сейчас «Промомед» и Исследовательский институт химического разнообразия (ИИХР) зарегистрировали дженерики.

На заседании сравнили стоимость года лечения дженериком, цена на препарат «Промомеда» уже зарегистрирована, и год лечения сонидегибом. Стоимость лечения оригинальным сонидегибом оказалась на 2% ниже стоимости лечения воспроизведенным висмодегибом. Комиссия рекомендовала включить препарат в Перечень ЖНВЛП.

Второй препарат, получивший рекомендацию, – пазуфлоксацин. Антибиотик зарегистрировала российская «АлФарма». Препарат разработан японской Toyama Chemical, на рынок Японии он вышел в 2002 году. Toyama Chemical не регистрировала антибиотик в России. Антибиотик показан для лечения сложных инфекций, в том числе сепсиса. На комиссии стоимость курса лечения сравнивали со средней зарегистрированной ценой левофлоксацина. Новый антибиотик примерно в два раза дороже. Однако у пазуфлоксацина отсутствует нейротоксичность, а также некоторые другие побочные эффекты, в частности, воздействующие на сердечно-сосудистую систему.

Члены комиссии настаивали на снижении цены, «АлФарма» снизила стоимость дозировки 5 мг с 602,9 до 580 руб. за упаковку, а дозировку 3 мг с 361,74 до 348 руб. за упаковку. Десять членов комиссии проголосовали за, девять против, препарат одобрен.

Два препарата, хоть и были заявлены, но не рассматривались. Это уже упомянутый мосунетузумаб и лоноктоког альфа. Как писал «ФВ», лоноктоког альфа рассматривался неоднократно, два раза был рекомендован комиссией, но так и не был включен. На этот раз заявка была на то, чтобы включить препарат в перечень препаратов для программы высокозатратных нозологий (ВЗН). Но комиссия вынуждена была голосовать против, даже не рассматривая лоноктоког альфа, так как заявка была только на ВЗН, а на Перечень ЖНВЛП – нет. Дело в том, что CSL Behring подала заявку, когда препарат был одобрен для включения в Перечень ЖНВЛП, но фактически этого не произошло, поэтому прежде чем включать препарат в ВЗН, необходимо его включить в Перечень ЖНВЛП.

Следующее заседание пройдет в августе.