Комиссия Минздрава РФ включила четыре МНН в перечень СЗЛС
Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 22 сентября 2026 года рассмотрела 24 заявки на включение 24 международных непатентованных наименования (МНН) в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В том числе по 9 МНН — на перенос из раздела II в раздел I, следует из опубликованного протокола заседания комиссии.
Комиссия приняла решение включить в раздел II перечня СЗЛС четыре МНН:
- инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], заявитель — ООО «Герофарм»;
- инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный], заявитель — «Герофарм»;
- ленватиниб, заявитель — ООО «Изварино Фарма»;
- тенектеплаза, заявитель — АО «Генериум».
Не включать в перечень СЗЛС комиссия решила семь МНН, которые не соответствуют критериям:
- пропофол, заявитель — ООО «Велфарм»;
- парнапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
- железа [III] гидроксид сахарозный комплекс, заявитель — «Велфарм»;
- висмута трикалия дицитрат, заявитель — «Велфарм»;
- фоллитропин альфа, заявитель — ООО «АйВиФарма»;
- железа карбоксимальтозат, заявитель — «Велфарм»;
- рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы, заявитель — ООО «СупраГен».
|На препараты из первого раздела перечня СЗЛС будет распространяться правило «второго лишнего». Лекарства из второго раздела получат ценовую преференцию в случае полного цикла производства на территории РФ.
Не переносить из раздела II в раздел I комиссия постановила шесть МНН:
- гепарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
- эноксапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
- ривароксабан, заявитель — АО «Активный компонент»;
- тикагрелор, заявитель — «Активный компонент»;
- рисперидон, заявитель — «Активный компонент»;
- клопидогрел, заявитель — «Активный компонент».
Не переносить из раздела II в раздел I решили три МНН из-за отсутствия правовых оснований: ралтегравир, дарунавир и атазанавир (заявитель всех трех — «Активный компонент»).
Отдельно комиссия отметила, что натрия хлорид уже включен в раздел I перечня СЗЛС, а инсулин глулизин, элтромбопаг и ромиплостим уже включены в раздел II перечня СЗЛС.
В июне комиссия по формированию лекперечней одобрила для включения в СЗЛС 149 препаратов, из которых 39 МНН попали в первый раздел, 110 МНН — во второй, 35 МНН не были рекомендованы для включения.
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