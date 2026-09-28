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Комиссия Минздрава РФ включила четыре МНН в перечень СЗЛС

28.09.2026
14:16
ДинаКоблова
ЕленаКалиновская
Комиссия Минздрава РФ по лекарственным перечням рассмотрела 24 заявки на включение в список СЗЛС. В раздел II включены четыре МНН: семь МНН отклонены, шесть решено не переносить из раздела II в раздел I.
Фото: 123rf.com

Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 22 сентября 2026 года рассмотрела 24 заявки на включение 24 международных непатентованных наименования (МНН) в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В том числе по 9 МНН — на перенос из раздела II в раздел I, следует из опубликованного протокола заседания комиссии.

Комиссия приняла решение включить в раздел II перечня СЗЛС четыре МНН:

  • инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], заявитель — ООО «Герофарм»;
  • инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный], заявитель — «Герофарм»;
  • ленватиниб, заявитель — ООО «Изварино Фарма»;
  • тенектеплаза, заявитель — АО «Генериум».

Не включать в перечень СЗЛС комиссия решила семь МНН, которые не соответствуют критериям:

  • пропофол, заявитель — ООО «Велфарм»;
  • парнапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
  • железа [III] гидроксид сахарозный комплекс, заявитель — «Велфарм»;
  • висмута трикалия дицитрат, заявитель — «Велфарм»;
  • фоллитропин альфа, заявитель — ООО «АйВиФарма»;
  • железа карбоксимальтозат, заявитель — «Велфарм»;
  • рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы, заявитель — ООО «СупраГен».
На препараты из первого раздела перечня СЗЛС будет распространяться правило «второго лишнего».  Лекарства из второго раздела получат ценовую преференцию в случае полного цикла производства на территории РФ. 

Не переносить из раздела II в раздел I комиссия постановила шесть МНН:

  • гепарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
  • эноксапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;
  • ривароксабан, заявитель — АО «Активный компонент»;
  • тикагрелор, заявитель — «Активный компонент»;
  • рисперидон, заявитель — «Активный компонент»;
  • клопидогрел, заявитель — «Активный компонент».

Не переносить из раздела II в раздел I решили три МНН из-за отсутствия правовых оснований: ралтегравир, дарунавир и атазанавир (заявитель всех трех — «Активный компонент»).

Отдельно комиссия отметила, что натрия хлорид уже включен в раздел I перечня СЗЛС, а инсулин глулизин, элтромбопаг и ромиплостим уже включены в раздел II перечня СЗЛС.

В июне комиссия по формированию лекперечней одобрила для включения в СЗЛС 149 препаратов, из которых 39 МНН попали в первый раздел, 110 МНН — во второй, 35 МНН не были рекомендованы для включения.

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