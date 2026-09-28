Комиссия Минздрава РФ включила четыре МНН в перечень СЗЛС

Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 22 сентября 2026 года рассмотрела 24 заявки на включение 24 международных непатентованных наименования (МНН) в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В том числе по 9 МНН — на перенос из раздела II в раздел I, следует из опубликованного протокола заседания комиссии.

Комиссия приняла решение включить в раздел II перечня СЗЛС четыре МНН:

инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], заявитель — ООО «Герофарм»;

инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный], заявитель — «Герофарм»;

ленватиниб, заявитель — ООО «Изварино Фарма»;

тенектеплаза, заявитель — АО «Генериум».

Не включать в перечень СЗЛС комиссия решила семь МНН, которые не соответствуют критериям:

пропофол, заявитель — ООО «Велфарм»;

парнапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;

железа [III] гидроксид сахарозный комплекс, заявитель — «Велфарм»;

висмута трикалия дицитрат, заявитель — «Велфарм»;

фоллитропин альфа, заявитель — ООО «АйВиФарма»;

железа карбоксимальтозат, заявитель — «Велфарм»;

рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы, заявитель — ООО «СупраГен».

На препараты из первого раздела перечня СЗЛС будет распространяться правило «второго лишнего». Лекарства из второго раздела получат ценовую преференцию в случае полного цикла производства на территории РФ.

Не переносить из раздела II в раздел I комиссия постановила шесть МНН:

гепарин натрия, заявитель — «Велфарм»;

эноксапарин натрия, заявитель — «Велфарм»;

ривароксабан, заявитель — АО «Активный компонент»;

тикагрелор, заявитель — «Активный компонент»;

рисперидон, заявитель — «Активный компонент»;

клопидогрел, заявитель — «Активный компонент».

Не переносить из раздела II в раздел I решили три МНН из-за отсутствия правовых оснований: ралтегравир, дарунавир и атазанавир (заявитель всех трех — «Активный компонент»).

Отдельно комиссия отметила, что натрия хлорид уже включен в раздел I перечня СЗЛС, а инсулин глулизин, элтромбопаг и ромиплостим уже включены в раздел II перечня СЗЛС.

В июне комиссия по формированию лекперечней одобрила для включения в СЗЛС 149 препаратов, из которых 39 МНН попали в первый раздел, 110 МНН — во второй, 35 МНН не были рекомендованы для включения.