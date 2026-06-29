Срок вступления в силу «второго лишнего» при госзакупках СЗЛС перенесут

Правительство РФ опубликовало доработанный проект постановления, которым вносятся изменения в постановление № 1875 от 23.12.2024 о национальном режиме при госзакупках. Обновленный проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

В отличие от предыдущей версии, документ предусматривает новые сроки вступления в силу — часть ключевых поправок переносится с 1 июля на 1 декабря 2026 года. Так, с 1 декабря вступят в силу:

новые правила подтверждения полного цикла производства лекарственных препаратов: вместо документов о стадиях технологического процесса — запись в российском реестре промышленной продукции (РРПП) или евразийском реестре со 100 баллами;

введение правила «второй лишний» для препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) как для первого, так и для второго раздела;

сдвиг переходного периода для препаратов из старого перечня СЗЛС — для лексредств, которые уже входили в перечень СЗЛС по состоянию на 26 апреля 2026 года, применение углубленного правила «второй лишний».

«Там очень простая логика, с 1 июля вступят в силу только нормы по переносу дат, которые были до 30 июня. Остальное, не задумываясь, снесли», — поделился с «ФВ» эксперт Всероссийского союза пациентов (ВСП) Алексей Федоров.

Проект поправок, о котором идет речь, Минфин РФ представил в конце мая. В документе предложен простой унифицированный подход к подтверждению производства препаратов ЖНВЛП по полному циклу. При этом повышенная ценовая преференция в 30% для лекарств из второго раздела перечня СЗЛС, которую очень ждали многие представители отрасли, в проекте отсутствует.

Ранее Ассоциация фармпроизводителей (АФП) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обратилась в Минпромторг РФ с просьбой перенести сроки перехода к реестровой модели выдачи документа о стадиях производства и попросила правительство РФ устранить препятствия для получения преференций при госзакупках препаратов полного цикла из перечня СЗЛС.