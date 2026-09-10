Краснодарский край и индийская компания подписали соглашение о строительстве фармпроизводства

Индийская фармакологическая компания «Кадила фармасютикалз лимитед» Cadila Pharmaceuticals вложит 10 млрд руб. в строительство комплекса по производству лекарств в Краснодарском крае. Соглашение об этом подписали руководитель представительства компании Сингх Сунил Кумар и вице-губернатор региона Александр Руппель на Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели.

Запуск производства позволит создать в регионе более 150 рабочих мест. Для строительства завода в Краснодарском крае уже подобрали ряд земельных участков, сопровождение проекта будут вести через агентство по привлечению инвестиций региона. Как сообщалось ранее, предприятие сможет выпускать около 60 позиций лекарственных препаратов.

Александр Руппель отметил, что край готов оказать полное содействие в реализации этого проекта, имея значительный опыт в сопровождении масштабных инвестпроектов, в том числе с участием иностранного капитала. Сейчас в активной стадии реализации в регионе находятся более 760 проектов на общую сумму 5,8 трлн руб. Кроме того, в Краснодарском крае действует 225 различных мер поддержки инвесторов.

Представитель индийской стороны сообщил, что «в процессе подготовки технико-экономического обоснования проекта мы почувствовали огромное доверие со стороны партнеров, когда обсуждали сотрудничество с Краснодарским краем», и выразил надежду на долгосрочную совместную работу в рамках этого проекта.

В 2024 году Минвостокразвития РФ сообщило, что Cadila Pharmaceuticals рассматривает возможность открыть площадки на Сахалине. Почему тот проект не был реализован, не сообщалось.

В начале года также сообщалось о переговорах властей Краснодарского края с другой индийской компанией — «Шилпа Медикеар Лимитед». Власти определили земельный участок для строительства завода индийской фармкомпании.