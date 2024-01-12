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Минвостокразвития сообщило об...

Минвостокразвития сообщило об интересе двух индийских компаний к открытию производства в России

12.01.2024
18:50
Артем Косенок
В Минвостокразвития заявили, что две индийские компании заинтересованы в запуске производства на территории России. Речь идет о Torrent Pharmaceuticals и Cadila Pharmaceuticals, которые рассматривают возможность открыть площадки в Архангельске и на Сахалине соответственно.
Фото: evening_tao/Freepik

Индийские фармкомпании продолжают реализовывать планы по размещению производства в России. Их интерес к сотрудничеству носит стратегический характер, сообщил ТАСС замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков по итогам саммита Vibrant Gujarat в Индии.

«Мы встречаемся как с компаниями, которые рассматривают возможность создания бизнеса на Дальнем Востоке, в Арктике, так и с компаниями, которые уже начали такую работу и которые ее уже фактически ведут», — отметил он.

По словам Бобракова, одна из крупнейших в Индии фармацевтических компаний Torrent Pharmaceuticals уже готова выезжать на место, смотреть потенциальную площадку в Архангельске. Ее заинтересовала история взаимодействия с Северным арктическим федеральным университетом, добавил замминистра. Также, по его словам, компания Cadila Pharmaceuticals намерена направить делегацию на Сахалин, чтобы осмотреть площадку для локализации производственных процессов.

В ноябре 2023 года сообщалось, что у индийской Jodas Expoim не получается согласовать строительство завода на юге Москвы. Ей уже в четвертый раз отказывает в этом Москомархитектура. Компания обратилась с письмом к мэру столицы с просьбой ускорить процесс. У Jodas Expoim три завода по всему миру, и планируется открытие еще пяти, включая два в России — помимо Москвы в подмосковном Воскресенске.

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