Кто и почему в фармотрасли жалуется на зарплаты
Высокие зарплаты в фармотрасли и смежных направлениях долго работали как часть HR-бренда отрасли. Для кандидатов этот рынок выглядит денежным, где верхняя планка сравнима с высокооплачиваемыми секторами. Такой образ расходится с опытом значительной части сотрудников.
Уровень дохода и удовлетворенность им не всегда совпадают. Бывает, что люди много зарабатывают, но хуже относятся к компании из-за большой нагрузки. А работники сегментов с более скромными зарплатами лояльнее к работодателю в силу спокойного и предсказуемого графика. Средняя медианная заработная плата в фармкомпаниях — 80 тыс. руб., при этом отношение сотрудников к доходу сдержанное: средний балл составляет 3,86 из 5, доля недовольных — 31%, показал опрос* агентства Dream Job.
Клинические исследования и КИО (контрактные исследовательские организации) находятся почти на том же уровне — медиана составляет 70 тыс. руб. Однако отношение к зарплате здесь самое негативное: в КИО доля недовольных — 43% при оценке 3,54 из 5, в лабораториях — 39% при оценке 3,7 из 5. Значит, при похожих деньгах условия могут восприниматься хуже из-за переработок, ответственности, неясных бонусов. Нижние сегменты зарплатной иерархии оценивают доход выше: аптечные сети — 65 тыс. руб., оценка 4,01, недовольных — 29%.
«Верхняя планка зарплат в медицинской и фармацевтической индустрии достигает 500—650 тыс. руб. в месяц в Москве и Санкт-Петербурге. Но в целом по России у большинства специалистов доход заметно ниже: медианная зарплата врачей составляет 100 тыс. руб., врачей-стоматологов — 90 тыс. руб., фармацевтов и провизоров — 60 тыс. руб. Парадокс в том, что именно разрыв между этими цифрами и ожиданиями, подогретыми рыночными анонсами, разрушает лояльность сильнее, чем низкий оклад. Когда специалист видит, что его усилия не конвертируются в рост дохода, он теряет доверие к работодателю», — говорит основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.
Удовлетворенность доходом зависит не только от суммы в зарплатной вилке. Для сотрудников важнее, насколько этот доход достижим без постоянных переработок и высокой нагрузки, а также совпадает ли он с ожиданиями внутри профессии. Они сравнивают оплату не только с рынком, но и с тем, какой доход считают нормальным для своей роли, опыта и объема работы.
В 2025 году зарплаты в фармотрасли были ниже, чем в 2026-м, и это отражалось на уровне недовольства доходом. В фармкомпаниях медиана составляла 70 тыс. руб., а доля недовольных — 43% против 31% годом позже. В КИО, лабораториях и аптечных сетях медиана держалась на уровне 60 тыс. руб., а неудовлетворенность оплатой находилась в диапазоне 39—43%. Для сравнения: в оптике и офтальмологии при медиане 51 тыс. руб. отношение к доходу было более спокойным — доля недовольных здесь была самой низкой среди всех групп (32%). С ростом медианы в большинстве этих сегментов в новом году негативное отношение к доходу снизилось.
На уровне отдельных должностей верхняя часть рейтинга занята коммерческими позициями. Самые высокие медианные зарплаты у медицинских представителей, которые занимаются продвижением препаратов и продукции для здравоохранения — по 100 тыс. руб. в месяц. В топ также входят заведующие аптекой и менеджеры по продажам.
Если компания долго не пересматривает зарплаты, недовольство выплескивается в отзывы на профильных площадках, обесценивая усилия работодателя по построению привлекательного HR-бренда.
Топ высокооплачиваемых ролей в фарме в 2026 году
|
Роль
|
Медианная
зарплата, руб.
|
Средняя
зарплата, руб.
|
Минимальная
зарплата, руб.
|
Максимальная
зарплата, руб.
|
Доля недовольных
доходом, %
|
Медицинский представитель
|
100 000
|
99 680
|
50 000
|
160 000
|
31
|
Заведующий аптекой
|
80 000
|
81 431
|
30 000
|
150 000
|
21
|
Менеджер по продажам
|
77 500
|
90 207
|
30 000
|
250 000
|
30
Данные: Dream Job
В верхней зарплатной группе нет прямой связи между зарплатой, потолком и отношением к доходу. У медицинских представителей медиана составляет 100 тыс. руб., диапазон выплат — от 50 тыс. до 160 тыс. руб., доля недовольных — 31%.
Самый низкий уровень удовлетворенности у заведующих аптекой — при медиане 80 тыс. руб. он составляет 21%.
Разброс по зарплатам и уровню удовлетворенности показывает, что сотрудники оценивают оплату не только по сумме, но и по ожиданиям, нагрузке и понятности дохода.
Топ высокооплачиваемых ролей в частном здравоохранении и фарме в 2025 году
|
Роль
|
Медианная
зарплата, руб.
|
Средняя
зарплата, руб.
|
Минимальная
зарплата, руб.
|
Максимальная
зарплата, руб.
|
Доля недовольных
доходом, %
|
Медицинский представитель
|
90 000
|
90 790
|
20 000
|
200 000
|
41
|
Заведующий аптекой
|
70 000
|
72 187
|
27 000
|
120 000
|
30
|
Менеджер по продажам
|
80 000
|
88 704
|
24 000
|
250 000
|
25
Данные: Dream Job
На уровне должностей динамика по сравнению с прошлым годом выглядит контрастнее. У медицинских представителей медиана выросла с 90 тыс. до 100 тыс. руб., а доля недовольных снизилась с 41 до 31%, хотя максимальная сократилась с 200 тыс. до 160 тыс. руб. У заведующих аптекой медиана поднялась с 70 тыс. до 80 тыс. руб., а верхняя граница — с 120 тыс. до 150 тыс. руб.
География показывает, что ожидания к зарплате формируются не только отраслью. Один и тот же уровень дохода в разных городах воспринимается по-разному — значение имеют стоимость жизни, количество альтернативных вакансий, конкуренция между работодателями и привычный для локального рынка уровень оплаты. Для HR это означает, что единая политика вознаграждений может выглядеть убедительно в расчетах, но расходиться с настроениями команд на местах.
Многие специалисты годами остаются на уровне, близком к медиане, а высокий потолок выплат видят, скорее, как редкое исключение. Из-за разницы внутри одних и тех же должностей сотрудники начинают оценивать оплату через справедливость — они сопоставляют свою ставку с нагрузкой, ответственностью, бонусами и перспективами роста.
Устойчивый HR-бренд будет формироваться там, где высокий потолок подкреплен понятным распределением доходов внутри ролей, прозрачным карьерным треком и совпадением ожиданий кандидата с реальностью работы.
* Исследование основано на 7254 комментариях сотрудников медицинской и фармацевтической отраслей на платформе Dream Job. В выборку вошли аптечные сети, частные клиники и медицинские центры, фармацевтические компании, лаборатории, клинические исследования и КИО, оптика и офтальмология.
Нет комментариев
Комментариев: 0