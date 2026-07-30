Кто и почему в фармотрасли жалуется на зарплаты

Высокие зарплаты в фармотрасли и смежных направлениях долго работали как часть HR-бренда отрасли. Для кандидатов этот рынок выглядит денежным, где верхняя планка сравнима с высокооплачиваемыми секторами. Такой образ расходится с опытом значительной части сотрудников.

Уровень дохода и удовлетворенность им не всегда совпадают. Бывает, что люди много зарабатывают, но хуже относятся к компании из-за большой нагрузки. А работники сегментов с более скромными зарплатами лояльнее к работодателю в силу спокойного и предсказуемого графика. Средняя медианная заработная плата в фармкомпаниях — 80 тыс. руб., при этом отношение сотрудников к доходу сдержанное: средний балл составляет 3,86 из 5, доля недовольных — 31%, показал опрос* агентства Dream Job.

Клинические исследования и КИО (контрактные исследовательские организации) находятся почти на том же уровне — медиана составляет 70 тыс. руб. Однако отношение к зарплате здесь самое негативное: в КИО доля недовольных — 43% при оценке 3,54 из 5, в лабораториях — 39% при оценке 3,7 из 5. Значит, при похожих деньгах условия могут восприниматься хуже из-за переработок, ответственности, неясных бонусов. Нижние сегменты зарплатной иерархии оценивают доход выше: аптечные сети — 65 тыс. руб., оценка 4,01, недовольных — 29%.

«Верхняя планка зарплат в медицинской и фармацевтической индустрии достигает 500—650 тыс. руб. в месяц в Москве и Санкт-Петербурге. Но в целом по России у большинства специалистов доход заметно ниже: медианная зарплата врачей составляет 100 тыс. руб., врачей-стоматологов — 90 тыс. руб., фармацевтов и провизоров — 60 тыс. руб. Парадокс в том, что именно разрыв между этими цифрами и ожиданиями, подогретыми рыночными анонсами, разрушает лояльность сильнее, чем низкий оклад. Когда специалист видит, что его усилия не конвертируются в рост дохода, он теряет доверие к работодателю», — говорит основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Удовлетворенность доходом зависит не только от суммы в зарплатной вилке. Для сотрудников важнее, насколько этот доход достижим без постоянных переработок и высокой нагрузки, а также совпадает ли он с ожиданиями внутри профессии. Они сравнивают оплату не только с рынком, но и с тем, какой доход считают нормальным для своей роли, опыта и объема работы.

В 2025 году зарплаты в фармотрасли были ниже, чем в 2026-м, и это отражалось на уровне недовольства доходом. В фармкомпаниях медиана составляла 70 тыс. руб., а доля недовольных — 43% против 31% годом позже. В КИО, лабораториях и аптечных сетях медиана держалась на уровне 60 тыс. руб., а неудовлетворенность оплатой находилась в диапазоне 39—43%. Для сравнения: в оптике и офтальмологии при медиане 51 тыс. руб. отношение к доходу было более спокойным — доля недовольных здесь была самой низкой среди всех групп (32%). С ростом медианы в большинстве этих сегментов в новом году негативное отношение к доходу снизилось.

На уровне отдельных должностей верхняя часть рейтинга занята коммерческими позициями. Самые высокие медианные зарплаты у медицинских представителей, которые занимаются продвижением препаратов и продукции для здравоохранения — по 100 тыс. руб. в месяц. В топ также входят заведующие аптекой и менеджеры по продажам.

Если компания долго не пересматривает зарплаты, недовольство выплескивается в отзывы на профильных площадках, обесценивая усилия работодателя по построению привлекательного HR-бренда.

Топ высокооплачиваемых ролей в фарме в 2026 году

Роль Медианная зарплата, руб. Средняя зарплата, руб. Минимальная зарплата, руб. Максимальная зарплата, руб. Доля недовольных доходом, % Медицинский представитель 100 000 99 680 50 000 160 000 31 Заведующий аптекой 80 000 81 431 30 000 150 000 21 Менеджер по продажам 77 500 90 207 30 000 250 000 30

Данные: Dream Job

В верхней зарплатной группе нет прямой связи между зарплатой, потолком и отношением к доходу. У медицинских представителей медиана составляет 100 тыс. руб., диапазон выплат — от 50 тыс. до 160 тыс. руб., доля недовольных — 31%.

Самый низкий уровень удовлетворенности у заведующих аптекой — при медиане 80 тыс. руб. он составляет 21%.

Разброс по зарплатам и уровню удовлетворенности показывает, что сотрудники оценивают оплату не только по сумме, но и по ожиданиям, нагрузке и понятности дохода.

Топ высокооплачиваемых ролей в частном здравоохранении и фарме в 2025 году

Роль Медианная зарплата, руб. Средняя зарплата, руб. Минимальная зарплата, руб. Максимальная зарплата, руб. Доля недовольных доходом, % Медицинский представитель 90 000 90 790 20 000 200 000 41 Заведующий аптекой 70 000 72 187 27 000 120 000 30 Менеджер по продажам 80 000 88 704 24 000 250 000 25

Данные: Dream Job

На уровне должностей динамика по сравнению с прошлым годом выглядит контрастнее. У медицинских представителей медиана выросла с 90 тыс. до 100 тыс. руб., а доля недовольных снизилась с 41 до 31%, хотя максимальная сократилась с 200 тыс. до 160 тыс. руб. У заведующих аптекой медиана поднялась с 70 тыс. до 80 тыс. руб., а верхняя граница — с 120 тыс. до 150 тыс. руб.

География показывает, что ожидания к зарплате формируются не только отраслью. Один и тот же уровень дохода в разных городах воспринимается по-разному — значение имеют стоимость жизни, количество альтернативных вакансий, конкуренция между работодателями и привычный для локального рынка уровень оплаты. Для HR это означает, что единая политика вознаграждений может выглядеть убедительно в расчетах, но расходиться с настроениями команд на местах.

Многие специалисты годами остаются на уровне, близком к медиане, а высокий потолок выплат видят, скорее, как редкое исключение. Из-за разницы внутри одних и тех же должностей сотрудники начинают оценивать оплату через справедливость — они сопоставляют свою ставку с нагрузкой, ответственностью, бонусами и перспективами роста.

Устойчивый HR-бренд будет формироваться там, где высокий потолок подкреплен понятным распределением доходов внутри ролей, прозрачным карьерным треком и совпадением ожиданий кандидата с реальностью работы.

* Исследование основано на 7254 комментариях сотрудников медицинской и фармацевтической отраслей на платформе Dream Job. В выборку вошли аптечные сети, частные клиники и медицинские центры, фармацевтические компании, лаборатории, клинические исследования и КИО, оптика и офтальмология.