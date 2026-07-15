Лекарства и медизделия войдут в номенклатуру высокотехнологичной продукции

Минпромторг России намерен внести изменения в постановление правительства РФ № 1990 от 05.12.2025 «О целевых показателях в области технологической политики в Российской Федерации». Проект постановления проходит общественное обсуждение до 28 июля.

Согласно документу, высокотехнологичная продукция, являющаяся лекарственными средствами, медицинскими изделиями, биомедицинскими клеточными продуктами (БМКП) и продуктами тканевой инженерии, включается в номенклатуру высокотехнологичной продукции в течение года после допуска к применению. Медицинские услуги в номенклатуру не войдут.

Проект устанавливает три показателя технологического лидерства: технологическая независимость, конкурентоспособность продукции и технологическое лидерство. Для расчета этих показателей разработаны специальные методики, которые будут применяться с 1 января 2027 года. Расчеты за 2025 год будут проводиться по старым правилам, за 2026 год — уже по новым.

Федеральные органы власти и госкорпорации ежегодно представляют в Минпромторг РФ данные о разработке технологий, создании производств и выполнении планов по выпуску и реализации высокотехнологичной продукции. На основании этих сведений министерство формирует сводный отчет и представляет его в правительство РФ до 1 мая года, следующего за отчетным. Правительство РФ до 15 мая направляет доклад президенту РФ.

Минпромторг РФ совместно с заинтересованными органами и организациями должен внести на рассмотрение Президиума Совета при президенте РФ предложения о корректировке нацпроектов по обеспечению технологического лидерства и Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 и 2036 годов. Сделать это необходимо в течение пяти месяцев со дня вступления в силу постановления.