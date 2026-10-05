Маркировка и цифровые системы отнимают у первостольников больше всего времени

Ключевые цифры исследования

Аналитическая платформа «Фармзнание» провела исследование среди фармспециалистов, приуроченное к юбилею компании, чтобы выяснить, как за десятилетие изменилась работа первостольников1. В опросе приняли участие больше тысячи человек. Выборка отразила ответы активной аудитории платформы.

Авторы выяснили, что 78,9% фармацевтов и провизоров со стажем более 10 лет сообщили о росте рабочей нагрузки, у 58,1% она выросла значительно. Стало больше цифровых операций и отчетности, выросли требования к квалификации.

Наиболее заметно за десятилетие изменилась структура ежедневной работы. Маркировка и цифровые системы заняли первое место среди задач, на которые сегодня требуется больше времени. Это отметили 72,1% участников исследования. Еще 46,8% стали больше времени тратить на обучение, аккредитацию и подтверждение квалификации, 42,9% — на оформление документов и отчетность, 40,8% — на обработку интернет-заказов.

Радует, что рост нагрузки не привел к массовому разочарованию в профессии. Среди специалистов со стажем более 10 лет 52,9% ответили, что определенно или скорее снова выбрали бы профессию фармацевта или провизора; 35,4% скорее или определенно сделали бы другой выбор, еще 11,8% затруднились с ответом.

Как ведут себя покупатели аптек

За 10 лет, по мнению фармацевтов, изменился и покупатель аптеки.

Среди опрошенных 56,6% отмечают, что покупатели стали чаще сравнивать цены, 45,2% указывают, что те заранее ищут информацию о препаратах в интернете, а 41,7% сообщают, что посетители все чаще просят подобрать более дешевый аналог.

Цена все заметнее влияет и на объем покупки. 39% фармацевтов отмечают, что покупатели стали чаще отказываться от части препаратов из-за стоимости, 27,9% говорят, что посетители чаще покупают только часть курса.

При этом доступ к информации не отменил потребность в консультации в аптеке. 79,1% фармацевтов несколько раз за смену советуют препараты покупателям без назначения врача. Покупатель стал самостоятельнее: заранее изучает информацию и сравнивает стоимость, но при выборе препарата по-прежнему обращается к специалисту.

«За десять лет аптечный рынок заметно вырос: в 2016 году в России работало 56,9 тысячи аптек, к 2025 году их число достигло 83,7 тысячи (по данным DSM Group). Сегодня в отрасли занято около 200 тысяч фармспециалистов. Но за этими цифрами гораздо важнее другое: сама работа фармацевта за это время сильно изменилась. В ней стало гораздо больше цифровых и регуляторных процессов, маркировки, отчетности, интернет-заказов, требований к аккредитации и подтверждению квалификации. Первостольник сегодня работает в совершенно другой профессиональной среде, чем десять лет назад, и требования к нему продолжают расти», – прокомментировала результаты исследования генеральный директор платформы «Фармзнание» Мария Рябуха.

Отдельно она отметила: несмотря на высокий уровень цифровизации индустрии, в этом году произошло серьезное изменение в законодательстве — фармацевтическим специалистам стало недоступно дистанционное обучение в рамках дополнительного профессионального образования. «Это особенно чувствительно для отрасли, где специалистам необходимо постоянно обновлять знания и при этом совмещать обучение с высокой ежедневной нагрузкой», – сказала Мария Рябуха.

1 В исследовании приняли участие 1181 специалист аптечной отрасли. География опроса охватывает 74 региона России. Среди участников есть специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Омска, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов и населенных пунктов страны. Опрос проходил с 14 сентября по 28 сентября 2026 года.