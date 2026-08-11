Михаил Мишустин дал поручения по цифровизации промышленности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщили в пресс-службе правительства РФ. Среди них — грантовое софинансирование реализации проектов, направленных на доработку и внедрение отечественных цифровых решений в различные сферы производства.

Гранты смогут покрыть до 80% стоимости таких проектов за счет средств федерального бюджета. Сейчас такая поддержка может составлять до 50% стоимости проекта. Предложения по этому вопросу представят Минцифры РФ, Минфин РФ и Российский фонд развития информационных технологий до 20 декабря.

До 1 сентября Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ и Российскому фонду развития информационных технологий подготовить сводный доклад о текущем состоянии реализации особо значимых проектов по внедрению российских цифровых решений на промышленных объектах. В рамках него представят планы по масштабированию наиболее эффективных практик в перспективе до 2030 и 2036 годов.

Руководителям субъектов до 1 декабря рекомендовано проработать расширение региональных налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для организаций сферы ИТ. При этом пониженные ставки налогообложения для них должны составлять не более 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не более 8%, если упрощенная система налогообложения применяется по схеме «доходы минус расходы».

Минцифры РФ и Минфин РФ проработают изменения в закон для установления приоритета отечественных ИИ-решений при госзакупках. Совместно Минпромторг РФ и Минцифры РФ должны утвердить нормативные правовые акты, устанавливающие порядок перевода объектов критически значимой информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Доклады должны быть представлены до 15 декабря.