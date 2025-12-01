Новости
Михаил Мишустин утвердил состав новой комиссии по промышленности

01.12.2025
13:45
ДинаКоблова
Утвержден состав обновленной правительственной комиссии по промышленности. Какие вопросы будет решать орган, пришедший на смену комиссии по импортозамещению?
Фото: government.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3439-р от 26.11.2025 об утверждении состава Правительственной комиссии по промышленности.

Новый коллегиальный орган возглавит первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Помимо него в состав комиссии вошли еще 11 человек, среди которых министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Правительственная комиссия по промышленности была создана в начале ноября 2025 года Постановлением Правительства РФ № 1754 от 07.11.2025. Она появилась в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению. Основная задача обновленной комиссии – координация деятельности органов госвласти в решении различных вопросов промышленной политики. Среди основных задач комиссии:

  • развитие российской промышленности;
  • согласование крупных закупок оборудования;
  • поддержка инвестиционных проектов и помощь бизнесу в выходе на внешние рынки;
  • ускорение запуска новых производств.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

