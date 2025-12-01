Михаил Мишустин утвердил состав новой комиссии по промышленности

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3439-р от 26.11.2025 об утверждении состава Правительственной комиссии по промышленности.

Новый коллегиальный орган возглавит первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Помимо него в состав комиссии вошли еще 11 человек, среди которых министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Правительственная комиссия по промышленности была создана в начале ноября 2025 года Постановлением Правительства РФ № 1754 от 07.11.2025. Она появилась в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению. Основная задача обновленной комиссии – координация деятельности органов госвласти в решении различных вопросов промышленной политики. Среди основных задач комиссии: