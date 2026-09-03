Министра здравоохранения Саратовской области отправили в отставку

Владимир Дудаков с 3 сентября освобожден от должности министра здравоохранения Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор обасти Роман Бусаргин.

Владимир Дудаков возглавлял Минздрав Саратовской области с июня 2024 года. До этого он работал главным врачом Саратовского областного кардиохирургического центра.

В апреле 2026 года в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения области Асят Выковой. Ей инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). Асят Выкова вину не признает. Она обратилась к губернатору региона с заявлением о том, что вопрос лекобеспечения в регионе стал критическим только при Владимире Дудакове, тогда как при предыдущем руководстве вопрос держался на контроле. По словам обвиняемой, она еженедельно направляла министру служебные записки о нехватке лекарств и кадров, однако эти документы не дошли ни до губернатора, ни до областного правительства. Асят Выкова также заявляет, что часть ее записок исчезла из материалов уголовного дела.

Исполняющим обязанности главы Минздрава Саратовской области назначен Виталий Луцет. Ранее он занимал пост главного врача Марксовской районной больницы.