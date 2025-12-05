Новости
Министры здравоохранения России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

05.12.2025
19:04
Отделновостей
Министерства здравоохранения России и Индии договорились о создании профильных рабочих групп по фармацевтике и регулированию обращения лекарств в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в Дели.
Фото: t.me/minzdrav_ru

Россия и Индия договорились о создании рабочих групп по фармацевтике и регулированию оборота лекарств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования подписали министры здравоохранения двух стран на полях госвизита президента РФ Владимира Путина в Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Документ предусматривает создание специализированных рабочих групп, в том числе по вопросам фармацевтики. В их состав войдут представители заинтересованных ведомств обеих стран. Заседания будут проходить регулярно и поочередно в России и Индии.

Особый акцент в соглашении сделан на государственном регулировании обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Стороны также договорились объединить усилия в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам — одной из ключевых проблем современной медицины и фармацевтики.

Кроме того, документ охватывает вопросы профилактики и контроля инфекционных заболеваний, внедрения цифровых технологий в медицину, развития медицинских кадров и научных исследований в сфере здравоохранения. Российская и индийская стороны рассматривают соглашение как вклад в укрепление стратегического партнерства.

