Министры здравоохранения России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве

Россия и Индия договорились о создании рабочих групп по фармацевтике и регулированию оборота лекарств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования подписали министры здравоохранения двух стран на полях госвизита президента РФ Владимира Путина в Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Документ предусматривает создание специализированных рабочих групп, в том числе по вопросам фармацевтики. В их состав войдут представители заинтересованных ведомств обеих стран. Заседания будут проходить регулярно и поочередно в России и Индии.

Особый акцент в соглашении сделан на государственном регулировании обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Стороны также договорились объединить усилия в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам — одной из ключевых проблем современной медицины и фармацевтики.

Кроме того, документ охватывает вопросы профилактики и контроля инфекционных заболеваний, внедрения цифровых технологий в медицину, развития медицинских кадров и научных исследований в сфере здравоохранения. Российская и индийская стороны рассматривают соглашение как вклад в укрепление стратегического партнерства.