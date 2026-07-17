Минпромторг РФ подтвердил производство более 200 МНН по полному циклу

В 2025 году Минпромторг РФ выдал 679 документов, содержащих сведения о стадиях технологического процесса производства лекарств (СП), с начала 2026 года и до середины июля выдано 346 СП. Это следует из реестра Минпромторга РФ. Их них СП, подтверждающих полный цикл, включая синтез субстанций, в 2025 году было 364, в январе—июле 2026 года — 156. На сведения о синтезе субстанций обратила внимание компания Cursor*.

За полтора года 51 заявитель получил СП, подтверждающий синтез субстанций. Заявления подавали производители субстанций, компании, выпускающие лекарства в готовой лекарственной форме и субстанции для них, а также предприятия, которые выпускают только готовую лекарственную форму.

На один и тот же препарат может быть выдано несколько СП, это зависит от лекарственной формы, производственной площадки, дозировки или других причин. К тому же срок действия СП один год, следовательно, на многие лекарства заявления поданы повторно. Поэтому количество МНН с подтвержденным полным циклом, включая субстанции, гораздо меньше — 202.

Для большинства МНН субстанции получены методом химического синтеза — 130 препаратов, меньше всего лекарств, полученных из источников растительного происхождения (доцетаксел, паклитаксел) и биологического происхождения (ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс, иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита).

Источник: Минпромторг РФ, расчеты «ФВ»

Больше всего СП на лекарства с российской субстанцией получила компания «Велфарм» — 29 МНН, затем идет «Биокад» — 24 МНН, третье место делят «Эдвансд Фарма» и Усолье-Сибирский химфармзавод, у них по 21 МНН. Все три лидера выпускают субстанцию только для собственных нужд. Из 51 компании 32 делают субстанции для своих лекарств.

Источник: Минпромторг РФ, расчеты «ФВ»

Компании, получившие СП на лекарство с отечественной субстанцией на одно МНН с января 2025 года по июль 2026 года: «29 февраля», «Авва Рус», «Валента Фарм», «Фармасофт», «Верофарм», «Глобал Фарма», Гос.НИИ ОЧБ ФМБА России, «Дальхимфарм», «Изварино Фарма», «Канонфарма продакшн», «Лайф Сайнсес ОХФК», «Марбиофарм», НПП «Фармклон», «Пранфарм», «Рефнот-Фарм», «Росва Фарм», «Северная звезда», «Татхимфармпрепараты», «Фармаклаб», «Фармаклон», «ФармМенталГрупп», «Фармсинтез», «ЭкоФармПлюс», «Эс Джи Биотех», «Эском».

Компаний, выпускающих субстанции для других производителей, в январе 2025 года — июле 2026 года было 19. Из них самый крупный — «Активный компонент», который самостоятельно получил СП на 19 субстанций, еще четыре субстанции фигурируют в препаратах других производителей. Также на собственные субстанции СП получала компания «Фармамед», у нее шесть МНН.

Производители субстанций для продажи другим компаниям Производитель Количество подтвержден-ных МНН Клиенты МНН Активный Компонент 23 Акрихин, Биннофарм Групп, Вертекс, Герофарм, Гротекс, Ист-Фарм, Канонфарма продакшн, Озон, Органика, Пранафарм, Рафарма, Северная звезда, Татхимфармпрепараты Апиксабан, Атазанавир, Вилдаглиптин, Гликлазид, Дарунавир, Ипидакрин, Карведилол, Клопидогрел, Натрия лаурилсульфоацетат, Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, Периндоприла эрбумин, Пирибедил, Ривароксабан, Рисперидон, Силодозин, Тербинафрин, Тикагрелор, Тилорон, Умифеновир, Флуконазол, Цетиризин, Эбастин, Элтромбопаг Фармамед 6 Озон, ФармКонцепт, ЭкоФармПлюс Аминосалициловая кислота, Линезолид, Норэпинефрин, Теризидон, Холина альфосцерат, Циклосерин Берахим 4 Озон, СитиФарм, Фарм-Синтез Аторвастатин, Дазатиниб, Урсодезоксихолевая кислота Институт биоорганической химии НАН Беларуси 3 Медикал лизинг — консалтинг, Фармсинтез Нилотиниб, Сунитиниб, Флударабин СКТБ Технолог 3 Велфарм, Компания Деко, Фарм-Синтез Пазопаниб, Суксаметония йодид, Толперизон Генериум 2 Фармстандарт, Эс Джи Биотех Соматропин, Эптаког альфа [активированный] НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России 2 МанасМед Золедроновая кислота, Темозоломид Усолье-Сибирский химфармзавод 2 Алвилс, Эском Ацикловир, Дифенгидрамин ВолгоХимФорм 2 Акрихин, Велфарм, Фармамед, Фармасофт Мельдоний, Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат Белмедпрепараты 1 Глобал Фарма Золедроновая кислота Белфармамед 1 29 февраля Элтромбопаг Вифитех 1 Алвилс Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс Институт органической химии РАН 1 Валента Фарм Рисдиплам Кировская фармацевтическая фабрика 1 Виал Севофлуран Комбиотех 1 Фармстандарт Вакцина для профилактики вирусного гепатита B Омутнинская научная опытно-промышленная база 1 Верофарм Даунорубицин Полисинтез 1 Гротекс, Дальхимфарм, Ист-Фарм, Фармасинтез Аминокапроновая кислота Алтайфарм 1 АвваРус Висмута трикалия дицитрат Бион 1 Изварино-Фарма Лопинавир + ритонавир Источник: Минпромторг РФ

* Компания Cursor взяла действующие СП. Документ выдается на один год, следовательно в обзор попали СП, выданные не позднее 15 июля 2026 года. «ФВ» проанализировал все СП за 2025 и 2026 годы, исходя из логики, что компании могут повторно запросить СП. Таким образом, в фокусе обзора «ФВ» оказались все препараты, получившие подтверждение производства по полному циклу, включая синтез субстанции, а не только с действующим СП.