Минпромторг РФ подтвердил производство более 200 МНН по полному циклу
В 2025 году Минпромторг РФ выдал 679 документов, содержащих сведения о стадиях технологического процесса производства лекарств (СП), с начала 2026 года и до середины июля выдано 346 СП. Это следует из реестра Минпромторга РФ. Их них СП, подтверждающих полный цикл, включая синтез субстанций, в 2025 году было 364, в январе—июле 2026 года — 156. На сведения о синтезе субстанций обратила внимание компания Cursor*.
За полтора года 51 заявитель получил СП, подтверждающий синтез субстанций. Заявления подавали производители субстанций, компании, выпускающие лекарства в готовой лекарственной форме и субстанции для них, а также предприятия, которые выпускают только готовую лекарственную форму.
На один и тот же препарат может быть выдано несколько СП, это зависит от лекарственной формы, производственной площадки, дозировки или других причин. К тому же срок действия СП один год, следовательно, на многие лекарства заявления поданы повторно. Поэтому количество МНН с подтвержденным полным циклом, включая субстанции, гораздо меньше — 202.
Для большинства МНН субстанции получены методом химического синтеза — 130 препаратов, меньше всего лекарств, полученных из источников растительного происхождения (доцетаксел, паклитаксел) и биологического происхождения (ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс, иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита).
Источник: Минпромторг РФ, расчеты «ФВ»
Больше всего СП на лекарства с российской субстанцией получила компания «Велфарм» — 29 МНН, затем идет «Биокад» — 24 МНН, третье место делят «Эдвансд Фарма» и Усолье-Сибирский химфармзавод, у них по 21 МНН. Все три лидера выпускают субстанцию только для собственных нужд. Из 51 компании 32 делают субстанции для своих лекарств.
Источник: Минпромторг РФ, расчеты «ФВ»
Компании, получившие СП на лекарство с отечественной субстанцией на одно МНН с января 2025 года по июль 2026 года:
«29 февраля», «Авва Рус», «Валента Фарм», «Фармасофт», «Верофарм», «Глобал Фарма», Гос.НИИ ОЧБ ФМБА России, «Дальхимфарм», «Изварино Фарма», «Канонфарма продакшн», «Лайф Сайнсес ОХФК», «Марбиофарм», НПП «Фармклон», «Пранфарм», «Рефнот-Фарм», «Росва Фарм», «Северная звезда», «Татхимфармпрепараты», «Фармаклаб», «Фармаклон», «ФармМенталГрупп», «Фармсинтез», «ЭкоФармПлюс», «Эс Джи Биотех», «Эском».
Компаний, выпускающих субстанции для других производителей, в январе 2025 года — июле 2026 года было 19. Из них самый крупный — «Активный компонент», который самостоятельно получил СП на 19 субстанций, еще четыре субстанции фигурируют в препаратах других производителей. Также на собственные субстанции СП получала компания «Фармамед», у нее шесть МНН.
|
Производители субстанций для продажи другим компаниям
|
Производитель
|
Количество подтвержден-ных МНН
|
Клиенты
|
МНН
|
Активный Компонент
|
23
|
Акрихин, Биннофарм Групп, Вертекс, Герофарм, Гротекс, Ист-Фарм, Канонфарма продакшн, Озон, Органика, Пранафарм, Рафарма, Северная звезда, Татхимфармпрепараты
|
Апиксабан, Атазанавир, Вилдаглиптин, Гликлазид, Дарунавир, Ипидакрин, Карведилол, Клопидогрел, Натрия лаурилсульфоацетат, Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, Периндоприла эрбумин, Пирибедил, Ривароксабан, Рисперидон, Силодозин, Тербинафрин, Тикагрелор, Тилорон, Умифеновир, Флуконазол, Цетиризин, Эбастин, Элтромбопаг
|
Фармамед
|
6
|
Озон, ФармКонцепт, ЭкоФармПлюс
|
Аминосалициловая кислота, Линезолид, Норэпинефрин, Теризидон, Холина альфосцерат, Циклосерин
|
Берахим
|
4
|
Озон, СитиФарм, Фарм-Синтез
|
Аторвастатин, Дазатиниб, Урсодезоксихолевая кислота
|
Институт биоорганической химии НАН Беларуси
|
3
|
Медикал лизинг — консалтинг, Фармсинтез
|
Нилотиниб, Сунитиниб, Флударабин
|
СКТБ Технолог
|
3
|
Велфарм, Компания Деко, Фарм-Синтез
|
Пазопаниб, Суксаметония йодид, Толперизон
|
Генериум
|
2
|
Фармстандарт, Эс Джи Биотех
|
Соматропин, Эптаког альфа [активированный]
|
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России
|
2
|
МанасМед
|
Золедроновая кислота, Темозоломид
|
Усолье-Сибирский химфармзавод
|
2
|
Алвилс, Эском
|
Ацикловир, Дифенгидрамин
|
ВолгоХимФорм
|
2
|
Акрихин, Велфарм, Фармамед, Фармасофт
|
Мельдоний, Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат
|
Белмедпрепараты
|
1
|
Глобал Фарма
|
Золедроновая кислота
|
Белфармамед
|
1
|
29 февраля
|
Элтромбопаг
|
Вифитех
|
1
|
Алвилс
|
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс
|
Институт органической химии РАН
|
1
|
Валента Фарм
|
Рисдиплам
|
Кировская фармацевтическая фабрика
|
1
|
Виал
|
Севофлуран
|
Комбиотех
|
1
|
Фармстандарт
|
Вакцина для профилактики вирусного гепатита B
|
Омутнинская научная опытно-промышленная база
|
1
|
Верофарм
|
Даунорубицин
|
Полисинтез
|
1
|
Гротекс, Дальхимфарм, Ист-Фарм, Фармасинтез
|
Аминокапроновая кислота
|
Алтайфарм
|
1
|
АвваРус
|
Висмута трикалия дицитрат
|
Бион
|
1
|
Изварино-Фарма
|
Лопинавир + ритонавир
|
Источник: Минпромторг РФ
* Компания Cursor взяла действующие СП. Документ выдается на один год, следовательно в обзор попали СП, выданные не позднее 15 июля 2026 года. «ФВ» проанализировал все СП за 2025 и 2026 годы, исходя из логики, что компании могут повторно запросить СП. Таким образом, в фокусе обзора «ФВ» оказались все препараты, получившие подтверждение производства по полному циклу, включая синтез субстанции, а не только с действующим СП.
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