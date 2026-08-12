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Минпромторг РФ будет исключать из реестра лекарства без подтверждения стадий производства

12.08.2026
15:09
ДинаКоблова
Минпромторг РФ намерен исключать из реестра российских промышленных товаров лекарства, если производитель не подтвердит все стадии производства (включая субстанцию). Изменения предлагается внести в документ от 2015 года.
Фото: 123rf.com

Минпромторг России разработал изменения в постановление № 719 от 17.07.2015, которое регулирует порядок подтверждения производства промышленной продукции на территории России. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 8 сентября.

В случае принятия документа у Минпромторга РФ появится дополнительное основание для исключения товара из реестра российской промышленной продукции. Это произойдет, если у производителя не будет подтверждения, что все стадии производства товара осуществляются на территории России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

К основаниям для исключения добавляется отсутствие сведений о документе, подтверждающем стадии производства, в отдельном реестре документов о стадиях производства. Реестр, о котором идет речь, вводится с 1 декабря 2026 года в соответствии с Федеральным законом № 331-ФЗ от 04.08.2026.

Президент РФ утвердил закон о реестровой модели выдачи документа о стадиях производства лекарств в начале августа. Вести реестр будет Минпромторг РФ с 1 декабря. Документом также вносятся изменения в четыре закона.

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