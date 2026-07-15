Минпромторг РФ намерен заменить формы сертификатов и деклараций о соответствии

Минпромторг РФ разработал формы сертификата соответствия и декларации о соответствии, а также составы сведений, которые должны содержаться в этих документах. Проект приказа проходит публичное обсуждение до 11 августа.

Проект устанавливает единые формы документов, используемых при подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов. Они могут оформляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

В новые формы добавлены реквизиты: международный код товара GTIN, глобальный номер местоположения изготовителя GLN, а для случаев, когда GLN отсутствует, — иной индивидуальный идентификатор или географические координаты места производства, определяемые по сигналам ГЛОНАСС.

Начало срока действия сертификата соответствия устанавливается со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр. Если нормативными правовыми актами РФ в сфере технического регулирования не установлен срок действия сертификата соответствия, то указывается только дата начала срока действия сертификата соответствия, в поле окончания срока действия сертификата нужно указать «не установлен».

Документ заменит приказ Минпромторга РФ № 1934 от 27.05.2021.

В случае утверждения новый приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года.