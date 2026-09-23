Минпромторг РФ подготовил проект ратификации соглашения об электронной торговле в ЕАЭС

Минпромторг РФ подготовил проект Федерального закона о ратификации Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ проходит антикоррупционную экспертизу до 29 сентября.

Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС — это международный договор, который устанавливает единые правила для электронной торговли товарами между странами союза. После ратификации всеми участниками документ должен:

унифицировать требования к электронной торговле на территории ЕАЭС;

закрепить общие подходы к защите прав потребителей при онлайн-покупках;

урегулировать вопросы трансграничной электронной торговли;

создать основу для взаимного признания правил между странами союза.

Государства ЕАЭС подписали Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС в августе. Рамочный документ определяет правила и принципы взаимной электронной торговли между государствами. Согласно ему операторы площадок обязаны предоставлять равный доступ продавцам из всех стран, также будет создан реестр запрещенной продукции.