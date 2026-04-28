Минтруд РФ установит порядок ценообразования при закупках технических средств реабилитации

28.04.2026
18:15
ДинаКоблова
Минтруд РФ будет рассчитывать начальные цены контрактов при закупках технических средств реабилитации. Индивидуальные медизделия, не подлежащие регистрации, исключили из общего порядка закупок.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ приняло постановление № 476 от 27.04.2026, которым Минтруд РФ наделяется полномочиями по установлению порядка расчета начальных (максимальных) цен контрактов при закупках технических средств реабилитации (ТСР), включая протезы, протезно-ортопедические изделия и ортезы.

Согласно документу, правила применяются при закупках:

  • технических средств реабилитации и услуг для инвалидов;
  • технических средств реабилитации, которые не являются медизделиями;
  • технических средств реабилитации, которые являются медизделиями, но изготавливаются по индивидуальным заказам пациентов, для личного пользования, к ним предъявляются специальные требования по назначению медработника и они не подлежат регистрации в РФ как медизделия.

Еще правила применяются при закупках работ по изготовлению протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов, а также услуг по ремонту указанных изделий для лиц, получивших повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме того, вносятся изменения в Постановление Правительства РФ № 847 от 02.07.2019. В документ добавлено исключение для медицинских изделий индивидуального изготовления, не подлежащих регистрации. Это позволяет применять к таким закупкам особый порядок ценообразования.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

