Минздрав РФ намерен ввести этическую экспертизу для индивидуальных БТЛП

Минздрав России разработал положение об этическом комитете для применения индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП), изготавливаемых для конкретного пациента. Проект изменений в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» проходит публичное обсуждение до 25 декабря.

Согласно документу, экспертиза проводится этическим комитетом для выдачи заключения об этической обоснованности применения индивидуальных БТЛП.

Правительство РФ должно установить:

положение об этическом комитете ,

порядок его деятельности,

т ребования к квалификации и опыту работы по эксперт ной оценке научных, медицинских и этических аспектов применения БТЛП,

требования к экспертам этического комитета,

форму заключения этического комитета .

В случае утверждения Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.