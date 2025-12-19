Минздрав РФ намерен ввести этическую экспертизу для индивидуальных БТЛП
Минздрав России разработал положение об этическом комитете для применения индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП), изготавливаемых для конкретного пациентапроходит публичное обсуждение до 25 декабря.Проект
Согласно документу, экспертиза проводится этическим комитетом для выдачи заключения об этической обоснованности применения индивидуальных БТЛП.
Правительство РФ должно установить:
- положение об этическом комитете,
- порядок его деятельности,
- требования к квалификации и опыту работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических аспектов применения БТЛП,
- требования к экспертам этического комитета,
- форму заключения этического комитета.
В случае утверждения Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях, Правительство РФ утвердило в марте. Для изготовления БТЛП клиники должны получать в Минздраве России соответствующее разрешение.
