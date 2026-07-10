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Минздрав РФ не поддержал предложение ВСП о переносе сроков обновления лекарственных перечней

10.07.2026
10:14
ДинаКоблова
Минздрав РФ и ФОМС не поддержали предложение ВСП о синхронизации обновления Перечня ЖНВЛП и программы госгарантий. Перенос сроков нарушит логику заседаний комиссии, а выделение новых схем лечения приведет к «разбалансировке финансовой устойчивости» медорганизаций, считают в министерстве.
Фото: 123rf.com

Минздрав России и Федеральный фонд ОМС не поддержали предложение Всероссийского союза пациентов (ВСП) синхронизировать сроки обновления перечня жизненно важных лекарств с подготовкой программы госгарантий медицинской помощи, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что организация попросила синхронизировать сроки обновления ограничительных лекарственных перечней и программ государственных гарантий (ПГГ). В союзе предложили перенести предельный срок внесения в правительство РФ проекта обновленного Перечня ЖНВЛП и других списков с 15 октября на 15 июля. Тогда препараты из новых перечней смогут учитываться в системе лекобеспечения уже с 1 января 2027 года. Альтернативным решением в союзе назвали выделение новых схем лекарственной терапии в программах госгарантий и методических рекомендациях специальной пометкой.

Минздрав РФ ответил отказом на оба предложения, пояснив, что перенос сроков внесения проекта Перечня ЖНВЛП на 15 июля все равно не синхронизирует процессы из-за различий в бюджетных циклах и методиках оплаты. Кроме того, это нарушит логику заседаний ведомственной комиссии по обновлению перечней: сейчас она заседает четыре раза в год, а если подавать документы в июле, то результаты августовской комиссии уже не попадут в перечень. Таким образом, чтобы заявки, одобренные в августе, были учтены следующей ПГГ, придется ждать еще год.

Второй вариант (применение новых схем лечения, не дожидаясь их отражения в бюджете) неизбежно приведет к «разбалансировке финансовой устойчивости медорганизаций», «риску возникновения социальной напряженности» и «снижению доступности некоторых видов помощи для населения», убеждены в Минздраве РФ.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулёв сказал журналистам, что позиция Минздрава РФ ему понятна, но проблема остается нерешенной. Он привел в пример похожую ситуацию с программой высокозатратных нозологий, которая была успешно решена через механизм досрочных и дополнительных закупок.

Ранее ВСП обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с критикой работы комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медпомощи, письмо оказалось в распоряжении «Ведомостей». В организации считают, что комиссия блокирует доступ к инновационным лекарствам и препятствует сохранению бюджетных средств.

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