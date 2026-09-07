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Минздрав РФ обновил перечень взаимозаменяемых препаратов

07.09.2026
17:42
ДинаКоблова
Минздрав РФ опубликовал обновленный перечень взаимозаменяемых препаратов. Список обязателен для врачей при назначении терапии и для аптечных работников при консультировании о замене препаратов.
Фото: 123rf.com

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России опубликовало новый перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 3 сентября.

Список сформирован в соответствии с законом № 475-ФЗ от 27.12.2019 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Обновленный перечень взаимозаменяемых лекарств включает 734 строки в графе «МНН» (в прошлой редакции их было 605) и 4553 строки в графе «ТН» (было 3080). Первый перечень был подготовлен в 2020 году, тогда он включал 133 МНН и 537 ТН. Затем он несколько раз обновлялся.

Перечень формируется Минздравом РФ по наличию в регистрационном досье исследований биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности референтному препарату. Согласно постановлению правительства РФ № 1357 от 04.09.2020, врачи при назначении терапии, а также работники аптек при фармконсультировании о наличии аналогов в рамках одного МНН должны пользоваться информацией о взаимозаменяемых воспроизведенных лекарственных препаратах и биоаналогах.

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