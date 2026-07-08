Минздрав РФ обновил список лекарств и медизделий для бригад скорой помощи

Минздрав РФ внес изменения в Порядок оказания скорой медицинской помощи (утвержден приказом Миздрава РФ № 388н от 20.06.2013). Приказ № 424н от 14.05.2026 опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносят в том числе в приложение № 16 к Порядку, которым установлены единые требования к комплектации шести видов оснащения для бригад скорой помощи: общепрофильная укладка, специализированная (реанимационная) укладка, акушерский набор, а также три реанимационных набора (для взрослых, для новорожденных и для детей). Для каждого из них утверждены перечни лекарств и медицинских изделий с указанием точного количества.

Общепрофильная укладка комплектуется 99 наименованиями лекарственных препаратов и 54 видами медицинских изделий. В нее входят препараты для сердечно-сосудистой системы, антикоагулянты, фибринолитики, анальгетики, антидоты, гормональные средства, антибиотики и инфузионные растворы. Из медизделий — шприцы, катетеры, жгуты, перевязочные материалы, средства для остановки кровотечения, термометры, стетоскопы, маски и перчатки.

Специализированная реанимационная укладка включает 111 препаратов и 55 видов медизделий. Акушерский набор, а также реанимационные наборы для взрослых, новорожденных и детей комплектуются только медизделиями — лекарственные препараты для них не предусмотрены.