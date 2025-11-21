Новости
Минздрав РФ обновит критерии для регистрации лекарств при дефектуре

21.11.2025
18:49
ДинаКоблова
Минздрав РФ разработал поправки в особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения. Уточнены требования к документам, которые должны подавать производители отечественных препаратов.
Фото: 123rf.com

Минздрав России предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 593 от 05.04.2022. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 11 декабря.

Документом расширяются критерии для определения дефектуры лекарств или риска ее возникновения. Согласно проекту, дефектура будет признана в случае, если на территории России нет производства лекарства по МНН по полному циклу (включая синтез молекулы действующего вещества при производстве фармсубстанции).

В документы, которые юрлица подают для регистрации препарата, ранее не производящегося в России, добавляются два новых обязательных пункта:

  • для биологических препаратов необходимо предоставить сведения об осуществлении всех стадий производства на территории РФ, включая синтез молекулы действующего вещества;
  • для всех остальных препаратов, кроме биологических, нужно предоставить сведения о локализации на территории РФ производства готовой лекарственной формы, первичной и вторичной упаковки и проведение выпускающего контроля качества.

Постановлением № 593 от 05.04.2022 утверждены особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Ранее Минздрав РФ предложил продлить действие документа до 31 декабря 2027 года.

