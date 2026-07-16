Минздрав РФ отменил регистрацию оригинального препарата против мигрени

Минздрав РФ отменил государственную регистрацию шести лекарственных препаратов и семи фармсубстанций.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ препарата «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) в форме концентрата в форме раствора для инфузий в дозировке 199 мг/мл. Лекарственное средство производила датская компания H. Lundbeck A/S. «Вайэпти» относится к антагонистам пептида, кодируемого геном кальцитонина (CGRP), и используется для профилактики мигреней у взрослых. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2024 году. Аналоги в ГРЛС отсутствуют.

Также Минздрав РФ отменил регистрацию оригинального противовирусного препарата «Эвиплера» (МНН рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин) производства Johnson&Johnson. Он применялся для лечения инфекции, вызванной ВИЧ 1 типа, у взрослых и детей от 12 лет. В ГРЛС остался один препарат с таким МНН от компании «Фармасинтез».

Кроме того, из ГРЛС исключили РУ противовирусного препарата «Фадинозин» (МНН диданозин) от «Фармасинтез», также предназначенного для лечения ВИЧ-1 инфекции. Других препаратов с таким МНН в реестре нет.

Список исключенных из ГРЛС РУ (16 июля 2026 года)

Источник: ГРЛС