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Минздрав РФ отменил регистрацию оригинального препарата против мигрени

16.07.2026
15:24
НадеждаСиницына
Из ГРЛС исключили РУ шести лекарственных препаратов и семи фармсубстанций. Среди препаратов — оригинальный «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) от датской компании H. Lundbeck A/S для профилактики мигрени у взрослых. Других лекарственных средств с таким МНН в реестре нет.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав РФ отменил государственную регистрацию шести лекарственных препаратов и семи фармсубстанций.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ препарата «Вайэпти» (МНН эптинезумаб) в форме концентрата в форме раствора для инфузий в дозировке 199 мг/мл. Лекарственное средство производила датская компания H. Lundbeck A/S. «Вайэпти» относится к антагонистам пептида, кодируемого геном кальцитонина (CGRP), и используется для профилактики мигреней у взрослых. Препарат был впервые зарегистрирован в России в 2024 году. Аналоги в ГРЛС отсутствуют.

Также Минздрав РФ отменил регистрацию оригинального противовирусного препарата «Эвиплера» (МНН рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин) производства Johnson&Johnson. Он применялся для лечения инфекции, вызванной ВИЧ 1 типа, у взрослых и детей от 12 лет. В ГРЛС остался один препарат с таким МНН от компании «Фармасинтез».

Кроме того, из ГРЛС исключили РУ противовирусного препарата «Фадинозин» (МНН диданозин) от «Фармасинтез», также предназначенного для лечения ВИЧ-1 инфекции. Других препаратов с таким МНН в реестре нет.

Список исключенных из ГРЛС РУ (16 июля 2026 года)

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Альфузозина гидрохлорид (алфузозин)

Фармак а.о.

Субстанция-порошок

Нет

ЛСР-002518/07 от 31.08.2007 г.

Вайэпти (эптинезумаб)

Х.Лундбек А/О

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл

Нет

ЛП-№(004275)-(РГ-RU) от 15.01.2024 г.

Варфарина натрия клатрат (варфарин)

Фармак а.о.

Субстанция

Да

ЛСР-007345/09 от 16.09.2009 г.

ГОНАЛ-ф (фоллитропин альфа)

ООО «Мерк»

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,5 мкг

Да

ЛС-000200 от 15.03.2010 г.

Дексаметазона натрия фосфат (дексаметазон)

Евроапи Франс

Субстанция-порошок

Да

ФС-000453 от 12.12.2012 г.

Золпидема тартрат (золпидем)

Фармак а.о.

Субстанция-порошок

Нет

ЛС-000374 от 10.06.2005 г.

КонтрДиар (нифуроксазид)

ООО «КРКА-РУС»

Капсулы, 200 мг

Да

ЛП-№(001312)-(РГ-RU) от 17.10.2022 г.

Латанопрост (латанопрост)

Евроапи Венгрия

Субстанция-жидкость

Да

ФС-001166 от 12.08.2015 г.

Метамизол натрия (метамизол натрия)

Евроапи Германия

Субстанция-порошок

Да

ФС-001230 от 09.10.2015 г.

Сера осажденная (сера)

ЗАО «Ласкрафт»

Субстанция

Да

ФС-000021 от 06.12.2010 г.

Трактен-Н (тенофовир и эмтрицитабин и эфавиренз)

АО «Фармасинтез»

Набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 300 мг и 200 мг и 600 мг

Да

ЛП-№(010579)-(РГ-RU) от 17.06.2025 г.

Фадинозин (диданозин)

АО «Фармасинтез»

Капсулы кишечнорастворимые, 125 мг, 250 мг, 400 мг

Нет

ЛП-№(001323)-(РГ-RU) от 21.10.2022 г.

Эвиплера (рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 245 мг + 200 мг

Да

ЛП-№(006920)-(РГ-RU) от 18.09.2024 г.

Источник: ГРЛС

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