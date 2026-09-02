Минздрав РФ отметил положительную динамику на рынке КИ и регистрации лекарств

В первом полугодии Минздрав России выдал 312 разрешений на проведение клинических исследований (КИ), из которых 9 — международные*. Несмотря на санкционное давление, в целом в последние два года динамика положительная: и по количеству КИ, и по числу регистрируемых препаратов. Об этом на международном форуме «Инновационная онкология» в Москве сообщила врио директора Департамента регулирования обращения лексредств и медизделий Минздрава РФ Валерия Гульшина, передает корреспондент «ФВ».

В 2022—2023 годах наблюдался значительный спад по клиническим исследованиям, констатировала представитель Минздрава РФ. Однако за последние два года регулятор наблюдает наращивание количества клинических исследований. Из презентации Валерии Гульшиной следует, что по итогам 2024 года было выдано 633 разрешения на КИ, из которых 23 имели статус международных, в 2025 году — 616, из них 27 — ММКИ.

«Это не может не радовать, поскольку в большинстве случаев клинические исследования заканчиваются зарегистрированной медицинской технологией. Несмотря на санкционное давление, которое испытывает наша страна, в настоящее время положительная динамика отмечается и по числу регистраций лекарственных препаратов. С 2024 года практически 74% зарегистрированных препаратов — отечественного производства», — сообщила Валерия Гульшина.

В Государственном реестре зарегистрировано более 41 тыс. медицинских изделий, из них 15 тыс., то есть 38%, — российского производства, следует из презентации представителя Минздрава РФ.

Российский рынок КИ в первые шесть месяцев этого года стабилизировался, согласны опрошенные «ФВ» эксперты. Но судить о динамике рынка только по общему числу выданных разрешений некорректно. Какие метрики более информативные и показательные, они рассказали в статье «Куда ветер дует» в номере «ФВ» № 9 (1198) от 31.08.2026 года.

*Согласно данным ГРЛС, выдано 285 разрешений на проведение КИ в первом полугодии 2026 года. Из них 9 — ММКИ.