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Минздрав РФ предложил изменить порядок дистанционной торговли лекарствами

10.09.2026
16:51
ДинаКоблова
МарияГордеева
Минздрав РФ предложил заменить разрешительный порядок для начала дистанционной торговли лекарствами на уведомительный. Согласно проекту, аптечным организациям будет достаточно направить уведомление в Росздравнадзор, а не получать разрешение. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Фото: 123rf.com

Минздрав РФ предложил упростить порядок начала дистанционной торговли лекарствами. Проект федерального закона проходит публичное обсуждение до 24 сентября.

Изменения намерены внести в два федеральных закона — № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Они коснутся правил дистанционной продажи лекарств. Теперь вместо получения разрешения на дистанционную торговлю лекарствами предлагается обязать аптечные организации направлять уведомление в Росздравнадзор о начале этой деятельности.

При этом добавляются два новых условия — в лицензии должны быть указаны работы по розничной торговле, и владеть ею нужно не менее года. Вместо разрешительной процедуры появляется реестр уведомлений, который ведет Росздравнадзор и публикует на своем сайте. В полномочия правительства РФ добавляются порядок ведения этого реестра и порядок подачи уведомления.

Как сообщила «ФВ» исполнительный директор ассоциации СРО «СоюзФарма» Мария Литвинова, уведомительный порядок лишь немного упростит процедуру, но никаких значительных изменений не принесет. «Просто мы переходим на уведомительный порядок, и все. Он не отменяет контроль за исполнением», — добавила она.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

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