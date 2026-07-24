Минздрав РФ предложил пользоваться электронными рецептами без привязки к региону

Министерство здравоохранения России предложило провести эксперимент по расширению доступности лекарственных препаратов по электронным рецептам, их можно будет использовать и в других регионах РФ, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав РФ разработал проект постановления правительства РФ «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по апробации схемы применения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в части отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, сформированным в форме электронного документа».

Сейчас электронный рецепт, в отличие от бумажного, можно использовать только в том регионе, где он был выписан. В рамках нового проекта пациенты смогут получать лекарства по цифровому рецепту в других регионах-участниках «пилота». Список регионов будет опубликован позже. Для приобретения лекарств по электронному рецепту его нужно будет показать в мобильном приложении Госуслуг на кассе аптеки.

Регионы и аптечные организации смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе, подав соответствующее заявление. Это не повлечет для аптек необходимости закупки дополнительного оборудования, поскольку каждая из них уже имеет все необходимое для работы с системой «Честный знак».

В Минздраве РФ отметили, что лекарства как и прежде можно будет приобрести как по электронным, так и по бумажным рецептам, которые продолжат действовать без ограничений.

Как сообщал ранее «ФВ», в Минздраве РФ разрабатывают механизм продажи рецептурных препаратов только при наличии электронного рецепта. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 27 мая заявила в Совете Федерации, что в этом случае контроль отпуска будет вестись через систему мониторинга движения лекарственных препаратов, а купить рецептурный препарат без электронного рецепта станет невозможно. После возникших опасений в министерстве объяснили, что отпуск рецептурных препаратов по электронным рецептам не потребует от пациентов смартфона, компьютера или специальных навыков. Фармспециалист сможет найти назначение по СНИЛС.