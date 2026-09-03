Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минздрав РФ приостановил регистрацию противогельминтного препарата из-за угрозы здоровью

03.09.2026
14:36
НадеждаСиницына
Минздрав России приостановил действие РУ лекарственного препарата «Декарис» (МНН левамизол). Препарат используют для лечения гельминтных инвазий, вызванных Ascaris lumbricoides, Necator americanus и Ancylostoma duodenale.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

В ГРЛС опубликован приказ Минздрава России о приостановке действия регистрационного удостоверения (РУ) противогельминтного препарата «Декарис» (МНН левамизол). Держателем РУ выступает компания Gedeon Richter.

Основанием стало заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения об угрозе здоровью человека при применении лекарственных препаратов, содержащих левамизол. В приказе отмечено, что действие РУ приостанавливается с 1 сентября 2026 года до представления в Минздрав РФ сведений о возможности возобновления действия регистрационного удостоверения.

Левамизол относится к производным имидазотиазола и применяется для лечения паразитарных инвазий гельминтами Ascaris lumbricoides, Necator americanus и Ancylostoma duodenale. Его используют у взрослых и детей от трех лет и старше.

«Декарис» выпускают в форме таблеток по 50 мг и 150 мг. Производится лекарственное средство на предприятиях Gedeon Richter в Румынии из китайской фармсубстанции. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Среди известных побочных эффектов наиболее серьезным считается энцефалопатия, которая может проявляться головной болью, изменениями личности, неспособностью сконцентрироваться, сонливостью, подавленным настроением, тремором, слабостью в конечностях, непроизвольными движениями глаз, мышечными подергиваниями, нарушением дыхания, повышенной утомляемостью или забывчивостью. При повторных применениях препарата возможно развитие резкой лейкопении.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.