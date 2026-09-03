Минздрав РФ приостановил регистрацию противогельминтного препарата из-за угрозы здоровью

В ГРЛС опубликован приказ Минздрава России о приостановке действия регистрационного удостоверения (РУ) противогельминтного препарата «Декарис» (МНН левамизол). Держателем РУ выступает компания Gedeon Richter.

Основанием стало заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения об угрозе здоровью человека при применении лекарственных препаратов, содержащих левамизол. В приказе отмечено, что действие РУ приостанавливается с 1 сентября 2026 года до представления в Минздрав РФ сведений о возможности возобновления действия регистрационного удостоверения.

Левамизол относится к производным имидазотиазола и применяется для лечения паразитарных инвазий гельминтами Ascaris lumbricoides, Necator americanus и Ancylostoma duodenale. Его используют у взрослых и детей от трех лет и старше.

«Декарис» выпускают в форме таблеток по 50 мг и 150 мг. Производится лекарственное средство на предприятиях Gedeon Richter в Румынии из китайской фармсубстанции. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Среди известных побочных эффектов наиболее серьезным считается энцефалопатия, которая может проявляться головной болью, изменениями личности, неспособностью сконцентрироваться, сонливостью, подавленным настроением, тремором, слабостью в конечностях, непроизвольными движениями глаз, мышечными подергиваниями, нарушением дыхания, повышенной утомляемостью или забывчивостью. При повторных применениях препарата возможно развитие резкой лейкопении.