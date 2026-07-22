Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минздрав РФ расширил перечень орфанных заболеваний

22.07.2026
16:48
Отделновостей
Минздрав РФ опубликовал обновленный перечень орфанных заболеваний, который теперь включает 304 позиции. В список добавили синдром Рафика.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав РФ опубликовал обновленный перечень орфанных заболеваний. Теперь список включает 304 заболевания — на одну позицию больше, чем в предыдущей версии.

В новой редакции перечень пополнился синдромом Рафика. Это очень редкое аутосомно-рецессивное заболевание, в мировой литературе описано чуть более 40 подтвержденных случаев этого заболевания. 

Впервые синдром описал пакистанский врач и генетик М.А. Рафик и его коллеги в 2011 году. Они изучили несколько семей (в основном из Пакистана и Ирана), где у детей были задержка развития, характерные черты лица и другие симптомы. 

Это врожденное нарушение гликозилирования II типа (CDG-II), причиной которого является мутация в гене MAN1B1. Он кодирует фермент (альфа-1,2-маннозидазу), который участвует в биосинтезе N-гликанов. Из-за мутаций процесс гликозилирования белков и липидов нарушается, что и запускает цепочку патологических изменений. Специфического медикаментозного лечения, которое устранило бы саму причину (мутацию в гене MAN1B1), пока не существует. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.