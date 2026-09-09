Минздрав РФ расширил показания для нетакимаба

Компания «Биокад» зарегистрировала новое показание для препарата нетакимаб («Эфлейра»). Согласно пресс-релизу, препарат можно применять для лечения детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом.

Нетакимаб представляет собой моноклональное антитело, селективно ингибирующее интерлейкин-17 (ИЛ-17). Препарат разработан компанией «Биокад». Он был зарегистрирован в 2019 году под торговым наименованием «Эфлейра» для лечения бляшечного псориаза, анкилозирующего спондилита и псориатического артрита у взрослых. Нетакимаб производится в России по полному циклу и входит в Перечень ЖНВЛП.

Основанием для регистрации нового показания стали результаты клинического исследования BCD-085-16/PLANETA-KIDS с участием 155 детей и подростков от 6 до 17 лет со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом.

Для лечения бляшечного псориаза у детей в ГРЛС зарегистрированы ингибиторы ИЛ-17 секукинумаб (Novartis) и иксекизумаб (Swixx), ингибитор ИЛ-12/23 устекинумаб (производители — Johnson&Johnson и «Генериум») и ингибиторы ФНО адалимумаб (производители — AbbVie, «Биокад», «Фармапарк», «ПКС Фарма» и «Биннофарм») и этанерцепт (Pfizer, Sandoz, «ПКС Фарма»).

Ранее «ФВ» писал, что компания «Биокад» завершила набор участников с бляшечным псориазом от 6 до 12 лет в клиническое исследование нетакимаба, в котором уже участвуют дети и подростки от 12 до 17 лет.