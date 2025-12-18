Минздрав РФ разработает правила хранения наркотических средств в аптечках на российских судах
18.12.2025
11:19
Минздрав РФ разработал два документа по контролю использования в медцелях наркотических средств, включенных в состав аптечек на судах, плавающих под флагом России.
Фото: 123rf.com
Минздрав России разработал документ, которым предлагается внести изменения в
на утверждение порядка хранения, перевозки, приобретения и использования в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, которые включены в состав укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи на судах, плавающих под флагом России.
Минздрав РФ также намерен внести
