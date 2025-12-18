Новости
Минздрав РФ разработает правила хранения наркотических средств в аптечках на российских судах

18.12.2025
11:19
ДинаКоблова
Минздрав РФ разработал два документа по контролю использования в медцелях наркотических средств, включенных в состав аптечек на судах, плавающих под флагом России.
Фото: 123rf.com

Минздрав России разработал документ, которым предлагается внести изменения в Постановление Правительства РФ № 608 от 19.06.2012, которым установлены статус и полномочия Минздрава РФ. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 31 декабря.

Документом устанавливается полномочие министерства на утверждение порядка хранения, перевозки, приобретения и использования в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, которые включены в состав укладок, наборов, комплектов и аптечек для оказания первой помощи на судах, плавающих под флагом России.

Минздрав РФ также намерен внести изменения в Постановление Правительства РФ № 323 от 30.06.2004. Проект постановления также находится на общественном обсуждении до конца 2025 года. Согласно документу, Росздравнадзор наделяется полномочием по контролю за использованием наркотических средств и психотропных веществ в аптечках судов, плавающих под флагом России.

Оба постановления в случае утверждения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

