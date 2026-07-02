Минздрав РФ разработал изменения в Положение о Росздравнадзоре

Минздрав РФ разработал изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (утверждено Постановлением Правительства РФ № 323 от 30.06.2004). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 16 июля.

Согласно документу, за Росздравнадзором предлагается закрепить полномочиями по:

приему и учету уведомлений о ввозе медицинских изделий для государственной регистрации;

внесению сведений в реестр выданных разрешений и представленных уведомлений о проведении клинических или клинико-лабораторных испытаний (исследований) медизделий.

Росздравнадзор будет проводить государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности: проверять документы, проводить выездные проверки, контрольные закупки и инспекционные визиты. Также служба будет обязана публиковать на своем сайте информацию из единого реестра уведомлений в части обращения медизделий.

Еще расширяется перечень предметов госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности: добавляются требования к доступности для инвалидов, соответствие критериям качества медпомощи и лицензионные требования.