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Минздрав РФ разработал изменения в Положение о Росздравнадзоре

02.07.2026
11:17
ДинаКоблова
Минздрав России подготовил поправки в Положение о Росздравнадзоре: новые полномочия по учету ввозимой техники, реестры разрешений на испытания и расширенный перечень проверок.
Фото: Екатерина Погонцева

Минздрав РФ разработал изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (утверждено Постановлением Правительства РФ № 323 от 30.06.2004). Проект постановления проходит общественное обсуждение до 16 июля.

Согласно документу, за Росздравнадзором предлагается закрепить полномочиями по:

  • приему и учету уведомлений о ввозе медицинских изделий для государственной регистрации;
  • внесению сведений в реестр выданных разрешений и представленных уведомлений о проведении клинических или клинико-лабораторных испытаний (исследований) медизделий.

Росздравнадзор будет проводить государственный контроль (надзор) качества и безопасности медицинской деятельности: проверять документы, проводить выездные проверки, контрольные закупки и инспекционные визиты. Также служба будет обязана публиковать на своем сайте информацию из единого реестра уведомлений в части обращения медизделий.

Еще расширяется перечень предметов госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности: добавляются требования к доступности для инвалидов, соответствие критериям качества медпомощи и лицензионные требования.

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