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Минздрав РФ уточнит правила передачи незарегистрированных препаратов подопечным «Круга добра»

06.08.2026
16:13
ДинаКоблова
Минздрав РФ уточнил правила передачи препаратов для детей «Круга добра». Организации обязаны уведомлять фонд о перераспределении лекарств, вводится порядок передачи незарегистрированных препаратов. Цель — повышение прозрачности и контроля расходов.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минздрав России разработал изменения в Постановление Правительства РФ № 545 от 06.04.2021, которым утверждены порядок приобретения лекарств для подопечных фонда «Круг добра», а также правила ведения информационного ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 20 августа.

Документом уточняется порядок уведомления фонда о получении препаратов. Организация-получатель, которая передала лекарства или медизделия другой организации при перераспределении, обязана уведомить фонд о передаче в течение 3 рабочих дней после подписания акта приема-передачи.

Изменения внесли также в порядок передачи незарегистрированных препаратов пациенту. Они передаются законному представителю ребенка (или самому ребенку, если он достиг 18 лет) медорганизацией, в которой он наблюдается амбулаторно. Врач вносит сведения в медицинскую документацию пациента, исполнительные органы субъектов РФ вносят данные в информационный ресурс. При оказании помощи в стационаре или дневном стационаре введение незарегистрированного препарата фиксируется лечащим врачом в медицинской карте и в выписном эпикризе, а также вносится в информационный ресурс органами исполнительной власти субъекта.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения направлены на повышение прозрачности передачи незарегистрированных препаратов и контроля за расходованием средств.

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