Минздрав России одобрил клиническое применение двух неоантигенных онковакцин

Минздрав России выдал разрешение на клиническое использование двух неоантигенных онковакцин – «Онкопепта» и «Неоонковака». Согласно заявлению пресс-службы, новые онковакцины имеют в своем составе соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала, полученного от пациента, для которого изготовлен такой биотехнологический лекарственный препарат, и пока имеют узкие терапевтические показания.

Препарат «Неоонковак» производит НМИЦ радиологии Минздрава России. Он разработан совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и представляет собой персонализированную неоантиген-специфическую мРНК-вакцину для лечения неоперабельной или метастатической меланомы кожи IIB/IV стадии. Препарат планируется использовать в комбинации с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа в качестве адъювантной терапии.

«Онкопепт» разработал ФНКЦ физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина ФМБА России. Это персонализированная пептидная вакцина для лечения метастатического колоректального рака, предназначенная для пациентов, которые уже получили две линии системной противоопухолевой терапии и более. Препарат будут использовать в сочетании с ингибиторами PD-1 или в виде монотерапии.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сказанным на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения, важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. Он также отметил, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые сейчас разрабатываются и внедряются.

Пока речь о массовом применении препаратов не идет. На первом этапе планируется оценить эффективность и безопасность онковакцин.