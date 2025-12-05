Минздрав России приостановил применение трех антибиотиков
В ГРЛС опубликованы приказы Минздрава России о приостановке применения трех лекарственных препаратов. Среди них «Меропенем Инкомед» (МНН меропенем) от С.П. Инкомед, «Ванкомицин» (МНН ванкомицин) от АО «Фармгид» и «Капреомицин» (МНН капреомицин) от ООО «Эдвансд трейдинг». Все три препарата производились ООО «Интерфарма» в Тульской области. У всех есть аналоги на рынке.
Основанием для приостановления стало письмо Министерства промышленности и торговли РФ, которым представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований.
Ранее «ФВ» писал, что Минпромторг РФ добивался привлечения «Интерфармы» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при производстве антибиотика «Биапенем» компании «Джодас Экспоим». У предприятия не оказалось документов о безопасности сырья, поставляемого для производства этого лекарства из Индии и Китая.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания-держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Капреомицин (капреомицин)
|
ООО «Эдвансд трейдинг»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и внутримышечного введения, 1 г
|
да
|
Ванкомицин (ванкомицин)
|
АО «Фармгид»
|
Порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1 г
|
да
|
Меропенем Инкомед (меропенем)
|
ООО «С.П. Инкомед»
|
Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, 1 г
|
да
