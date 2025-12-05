Новости
Минздрав России приостановил применение трех антибиотиков

05.12.2025
17:50
НадеждаСиницына
Минздрав России приостановил применение трех лекарственных средств — «Меропенема Инкомед», «Ванкомицина» и «Капреомицина». Все три препарата изготавливали в Тульской области на производственной площадке ООО «Интерфарма».
Фото: 123rf.com

В ГРЛС опубликованы приказы Минздрава России о приостановке применения трех лекарственных препаратов. Среди них «Меропенем Инкомед» (МНН меропенем) от С.П. Инкомед, «Ванкомицин» (МНН ванкомицин) от АО «Фармгид» и «Капреомицин» (МНН капреомицин) от ООО «Эдвансд трейдинг». Все три препарата производились ООО «Интерфарма» в Тульской области. У всех есть аналоги на рынке.

Основанием для приостановления стало письмо Министерства промышленности и торговли РФ, которым представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований.

Ранее «ФВ» писал, что Минпромторг РФ добивался привлечения «Интерфармы» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при производстве антибиотика «Биапенем» компании «Джодас Экспоим». У предприятия не оказалось документов о безопасности сырья, поставляемого для производства этого лекарства из Индии и Китая.

Торговое наименование и МНН

Компания-держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Капреомицин (капреомицин)

ООО «Эдвансд трейдинг»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и внутримышечного введения, 1 г

да

ЛП-005432 от 29 марта 2019 года

Ванкомицин (ванкомицин)

АО «Фармгид»

Порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 0,5 г, 1 г

да

ЛСР-005916/08 от 28 июля 2008 г.

Меропенем Инкомед (меропенем)

ООО «С.П. Инкомед»

Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, 1 г

да

ЛСР-007540/09 от 28 сентября 2009 г.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

