Минздрав России приостановил применение трех антибиотиков

В ГРЛС опубликованы приказы Минздрава России о приостановке применения трех лекарственных препаратов. Среди них «Меропенем Инкомед» (МНН меропенем) от С.П. Инкомед, «Ванкомицин» (МНН ванкомицин) от АО «Фармгид» и «Капреомицин» (МНН капреомицин) от ООО «Эдвансд трейдинг». Все три препарата производились ООО «Интерфарма» в Тульской области. У всех есть аналоги на рынке.

Основанием для приостановления стало письмо Министерства промышленности и торговли РФ, которым представлены сведения о несоответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований.

Ранее «ФВ» писал, что Минпромторг РФ добивался привлечения «Интерфармы» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при производстве антибиотика «Биапенем» компании «Джодас Экспоим». У предприятия не оказалось документов о безопасности сырья, поставляемого для производства этого лекарства из Индии и Китая.