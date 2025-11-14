Минздраву РФ предложили ускорить доступ россиян к инновационным препаратам

Комитет Совета Федерации по соцполитике предложил Минздраву России создать временный перечень инновационных лекарственных средств, чтобы ускорить доступ пациентов к таким препаратам, пишут «Известия» со ссылкой на письмо комитета Совфеда министерству.

«Внедрение инновационных препаратов в практику льготного обеспечения идет слишком медленно. Основная причина — пробелы нормативного характера: отсутствуют определения понятия «инновационный препарат» и критерии отбора таких лекарств для государственных закупок», — приводится отрывок из письма.

Авторы инициативы предлагают включать доказавшие эффективность и зарегистрированные в России лекарства сначала в новый перечень. После сбора данных клинической практики и подтверждения ценности препарат уже сможет войти в Перечень ЖНВЛП.

«Эта мера позволит сократить временной промежуток между появлением препарата и доступом к нему», — указано в документе.

Сейчас инновационные лекарства закупают за счет федеральных программ высокозатратных нозологий и высокотехнологической медицинской помощи, фонда «Круг добра» и по ОМС (только для стационаров). Однако в большой мере их закупают за счет бюджетов регионов, нагрузку на которые, по мнению авторов письма, нужно снижать.

«Многие новые препараты по гематологии не входят в Перечень ЖНВЛП и обеспечиваются адресно по решениям врачебных комиссий. Причем более половины новых препаратов — это таблетированные формы, то есть для амбулаторных пациентов фактически единственным источником их получения остается региональная льгот», — считают в Совфеде.

При этом инновационные лекарства для перечня будут закупать в «ограниченном режиме» — только для определенных медцентров и пациентов.

В пресс-службе Минздрава РФ журналистам ответили, что рекомендации «будут проработаны».