MSD приобрела ингибитор мутации KRAS у китайской компании за 2,13 млрд долларов

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) приобрела права на SPR2015 — экспериментальный пероральный ингибитор KRAS G12D. Его разработчик, шанхайская SciBrunch, получит 400 млн долл. авансом и до 1,73 млрд долл. в случае успешного завершения исследований и выхода лекарства на рынок. О соглашении компании сообщили в пресс-релизе.

KRAS G12D — мутация, которая встречается примерно у 38% людей с раком поджелудочной железы. Ген KRAS кодирует белок, запускающему процесс деления клеток, который в норме он связан с гуанозиндифосфатом (ГДФ) и неактивен. Его приводит в действие внешний сигнал, который заставляет переключиться на гуанозинтрифосфат (ГТФ). Завершив работу, он сам расщепляет ГТФ и возвращается в исходное неактивное состояние. G12D заменяет глицин в 12-й позиции на аспарагиновую кислоту, что нарушает механизм самоотключения: белок остается в активном состоянии, клетка получает непрерывный сигнал к делению, и опухоль разрастается. Десятилетиями KRAS считался неуязвимым для медикаментозного воздействия — из-за отсутствия выраженных углублений или выступов лекарственным молекулам не за что зацепиться. Ситуацию изменили зарегистрированные американским регулятором в 2021 и 2022 годах препараты «Лумикрас» (соторасиб) от Amgen и Krazati (адаграсиб/adagrasib) от Mirati Therapeutics, доказавшие в исследованиях способность подавлять G12C.

SPR2015 действует иначе, чем классические ингибиторы. Препарат связывается с циклофилином A. Образовавшаяся пара приобретает форму, позволяющую прочно стыковаться с KRAS G12D, и блокирует участок, через который передается сигнал к делению клетки. При этом, как утверждает MSD, немутировавший KRAS остается нетронутым. Доклинические исследования подтвердили, что SPR2015 обладает наномолярной (при очень низких концентрациях) противоопухолевой активностью на клеточных линиях с мутацией G12D.

Сегмент ингибиторов KRAS G12D уже привлекает внимание влиятельных игроков фармрынка. Bayer заключила с Kumquat Biosciences сделку на 1,3 млрд долл., добавив в свой портфель экспериментальную молекулу из этого класса, которая изучается в доклинических исследованиях. У Revolution Medicines есть золдонрасиб (zoldonrasib), который проходит I/II фазу сразу нескольких клинических испытаний (КИ), где его эффективность оценивают при солидных злокачественных новообразованиях (раке легкого, кишечника, поджелудочной железы), вызванных KRAS G12D.

MSD принадлежит калдерасиб (calderasib), подавляющий еще один вариант мутации KRAS — G12C. Разработка дошла до III фазы КИ, где участвуют пациенты с колоректальным раком и немелкоклеточным раком легкого.

Фармгигант проводит диверсификацию перед истечением основного патента на «Китруду» (пембролизумаб) — главного источника выручки корпорации — в 2028 году.