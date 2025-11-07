Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиДистрибуция

Надзорные органы начали проверку лекобеспечения пациентов с болезнями почек

07.11.2025
19:01
Отделновостей
В нескольких регионах России зафиксированы проблемы со своевременной выдачей лекарств пациентам с хроническими заболеваниями почек. Росздравнадзор и Генеральная прокуратура РФ организовали проверки по фактам нарушений и оценивают действия органов власти и учреждений здравоохранения.
Фото: Ринат Васбеев

В десяти российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек, пишут «Известия». По словам опрошенных газетой пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций, нехватку препаратов зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.

Речь идет об отсутствии «Парсабива», «Калимейта», «Земплара», «Эральфона», «Мирцеры» и «Кетостерила».

В связи с поступающей информацией о нарушениях Генеральная прокуратура РФ поручила организовать проверки исполнения законодательства при закупках лекарственных средств для граждан, страдающих заболеваниями почек. Надзорные мероприятия охватят перечисленные регионы, а также будут включать оценку действий региональных властей и медицинских учреждений по обеспечению пациентов необходимыми препаратами. К проверкам привлечены Минздрав РФ, Минпромторг РФ и Росздравнадзор, которые также анализируют производство и оборот лекарств для лечения почечных заболеваний. По итогам проверок прокуратура обещает принять исчерпывающие меры реагирования.

«В связи с публикациями в СМИ о несвоевременном лекарственном обеспечении пациентов с заболеваниями почек в нескольких регионах страны Росздравнадзор проверит организацию лекарственной помощи пациентам в указанных субъектах РФ», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.