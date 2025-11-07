Надзорные органы начали проверку лекобеспечения пациентов с болезнями почек

В десяти российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек, пишут «Известия». По словам опрошенных газетой пациентов и представителей региональных отделений общественных организаций, нехватку препаратов зафиксировали в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях.​

Речь идет об отсутствии «Парсабива», «Калимейта», «Земплара», «Эральфона», «Мирцеры» и «Кетостерила».

В связи с поступающей информацией о нарушениях Генеральная прокуратура РФ поручила организовать проверки исполнения законодательства при закупках лекарственных средств для граждан, страдающих заболеваниями почек. Надзорные мероприятия охватят перечисленные регионы, а также будут включать оценку действий региональных властей и медицинских учреждений по обеспечению пациентов необходимыми препаратами. К проверкам привлечены Минздрав РФ, Минпромторг РФ и Росздравнадзор, которые также анализируют производство и оборот лекарств для лечения почечных заболеваний. По итогам проверок прокуратура обещает принять исчерпывающие меры реагирования.

«В связи с публикациями в СМИ о несвоевременном лекарственном обеспечении пациентов с заболеваниями почек в нескольких регионах страны Росздравнадзор проверит организацию лекарственной помощи пациентам в указанных субъектах РФ», — говорится в сообщении Росздравнадзора.