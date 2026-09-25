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Несостоявшихся торгов в госзакупках стало меньше

25.09.2026
18:30
ОльгаКоберник
Тендеров на закупку лекарства стало больше, их сумма выросла на 20%, но конкуренция падает: доля закупок с одним участником достигла 94%. Почему торги все чаще проходят без борьбы?
Фото: предоставлено организаторами

Число тендеров в госзакупках растет, но львиная доля из них по-прежнему проходят с одним участником. Анализ госзакупок за прошедший период 2026 года представили на XIV Партнеринге «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу. От качества фармаконадзора — к качеству жизни».

За восемь месяцев 2026 года по сумме начальной максимальной цены контракта было проведено на 20% тендеров больше, чем в январе—августе 2025 года. Число проведенных торгов выросло на 4%, сообщила генеральный директор ООО «Курсор Маркетинг» Екатерина Задонская, передает корреспондент «ФВ».

По несостоявшимся закупкам общая картина выглядит благоприятно по сравнению с прошлогодним анализируемым периодом: если в 2025 году общая доля несостоявшихся торгов составляла 27%, то в этом 22% в денежном выражении. В количественном выражении большое число тендеров — 39% — не состоялись за восемь месяцев в прошлом году и 36% в этом, рассказала Екатерина Задонская.

«Причин признания торгов несостоявшимися довольно много. Преобладающее число тендеров заканчивается ничем по причине отсутствия поданных заявок от участников», — отметила аналитик. Торгов с одним участником, допущенным к аукционной борьбе, преобладающее большинство. В 2025 году их доля в стоимостном выражении составляла 88%, в 2026 году — 94%, в количественном выражении это 75 и 88% соответственно. Доля таких закупок по национальному режиму составляет почти 100% как в стоимостном, так и в количественном выражении.

Препараты потенциально полного цикла занимают чуть более трети перечня СЗЛС. А в разделе первом перечня среди вновь включенных препаратов их доля — более половины.

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Долевое соотношение производителей субстанций препаратов, включенных в перечень СЗЛС, практически не изменилось. Наибольший среднегодовой прирост показывают субстанции из других стран. 

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Компания проанализировала перечень препаратов, попадающих в клинические рекомендации в России. В него входят 1803 МНН, из которых 851 МНН включено в ЖНВЛП, в том числе 395 МНН входит в перечень СЗЛС, 47 — список препаратов, закупаемых «Кругом добра». 

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