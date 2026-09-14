Novo Nordisk сократит название до Novo

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk объявила о ребрендинге. В повседневном обиходе она будет именоваться просто Novo. Об этом решении стало известно из пресс-релиза на фоне обострившейся конкурентной борьбы с американской Eli Lilly за рынок препаратов от ожирения, который датская корпорация в свое время создала практически с нуля.

Новое короткое имя станет использоваться во всех повседневных коммуникациях, маркетинговых материалах и упаковке продукции. При этом юридическое наименование Novo Nordisk A/S сохранится. Концерн обновил и фирменный логотип: бык Апис, ставший частью бренда с 1920-х годов, теперь развернут вправо.

Ребрендинг сопровождает новый слоган Lasting Health Starts Now («Здоровье на долгие годы начинается с заботы о нем сегодня») и внедрение корпоративной культуры The Novo Way, которая направлена на устранение бюрократии для ускорения вывода лекарств на рынок по трем ключевым направлениям. В ней фокус делается на реальной пользе инноваций для пациента, упрощение рабочих процессов и четкое определение приоритетов с отказом от второстепенных проектов.

Решение сократить название зеркально повторяет шаг главного конкурента: Eli Lilly последовательно убирает слово Eli из своих рекламных материалов, продвигая себя просто как Lilly, пишет Bloomberg.

Для Novo Nordisk отказ от использования слова Nordisk примечателен еще и с исторической точки зрения: нынешнее юридическое название возникло в результате слияния двух конкурировавших датских фармкомпаний в 1989 году — Novo Terapeutisk Laboratorium и Nordisk Insulinlaboratorium, которая была основана в 1923 году для производства только что открытого инсулина в Дании.

Ребрендинг проходит в условиях заметного отставания датского производителя от Eli Lilly в сегменте средств от ожирения и диабета. Согласно данным IQVIA, на американском рынке доля Novo Nordisk составляет 38,8%, тогда как у конкурента этот показатель достиг 60,9%. Негативная динамика прослеживается и на фондовом рынке: с января стоимость бумаг упала на 15%, а прошлый год стал наихудшим с 1984 года. Кроме того, отмечается слабая диверсификация портфеля: более 90% выручки приходится на продажи флагманского семаглутида.